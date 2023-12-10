«Динамо» на 1-е место выйдет, «Краснодар» покатится вниз, «Зенит» будет 2-3-м». Пономарев об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Алексеевич Пономарев Краснодар Р-Спорт Футбол

Экс-игрок ЦСКА считает, что «Динамо» станет чемпионом Мир РПЛ-2023/24.

«Конечно, еще бы «Краснодару» быть не на первом месте – на два очка они опережают «Зенит».

Я скажу так, с таким составом и с такой игрой второй круг РПЛ они не вытянут, покатятся вниз обязательно. Вот как укатились «Крылья Советов», так и они. Никуда не денутся.

На первое место выйдет московское «Динамо», ЦСКА уже тяжеловато будет, подтянутся «Спартак» и «Локомотив». «Зенит» займет второе или третье место, он не будет чемпионом, там динамовцы подберутся.

Сейчас «Динамо» усилится, у них хорошая команда. Здесь борьба еще серьезная предстоит», – сказал Владимир Пономарев.

«Краснодар» впервые стал зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» – 3-е, «Спартак» – 5-й, ЦСКА – 8-й

Главное об РПЛ-2023: «Краснодар» стабильнее «Зенита», «Динамо» удивило, «Факел» – преображение года, «Сочи» – позор

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28 комментариев
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Закусывать надо
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Надо Пономареву передать, что новый год через три недели только, а то он уже начал квасить, походу
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Дед, таблетки пей!
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Ну, ему как бывшему игроку ЦСКА обидно, что "кони" попали на последних минутах. А если Краснодар не покатится вниз? "..здеть - не мешки ворочать" Дедушка потом ещё и откажется и будет горячо поздравлять Краснодар как ветеран советского футбола.
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Пенальти в ворота Динамо ставят с Факелом даже, а вот в ворота Зенита такой бы поставили бы?
Вот и ответ, кто станет чемпионом РПЛ, а то думают, что арбитрам такие большие зарплаты зря что ли сделали от РФС господина Дюкова, бывшего руководителя Зенита.
Карасев боялся штрафной поставить в пользу Краснодара, когда Сперцяна снесли около штрафной ЦСКА, ведь понимает, что это может в гол превратится.
Кстати арбитры отлично разбираются в футболе, в отличие от многих болельщиков, которые думают, что те вышли побегать по полю и честно судить команды, хотя те в большинстве случаев делают результат.
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Ответ TheSportNik
Пенальти в ворота Динамо ставят с Факелом даже, а вот в ворота Зенита такой бы поставили бы? Вот и ответ, кто станет чемпионом РПЛ, а то думают, что арбитрам такие большие зарплаты зря что ли сделали от РФС господина Дюкова, бывшего руководителя Зенита. Карасев боялся штрафной поставить в пользу Краснодара, когда Сперцяна снесли около штрафной ЦСКА, ведь понимает, что это может в гол превратится. Кстати арбитры отлично разбираются в футболе, в отличие от многих болельщиков, которые думают, что те вышли побегать по полю и честно судить команды, хотя те в большинстве случаев делают результат.
а чего тогда пенальти в ворота Краснодара не посвавили а руки?
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Ответ Песчанка
Чемпионом станет Зенит Локомотив или Динамо. по статистике новый чемпион должен дважды обыграть прежнего чемпиона у Локомотива две таких победы уже есть у Динамо пока одна
да перестань, Зенит своё возьмёт, вторым Краснодар, а далее - толпа топтунов из столицы))
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Ответ раскаявшийся жиробас
Надо Пономареву передать, что новый год через три недели только, а то он уже начал квасить, походу
он с того Нового года в загуле)
вроде в сборной играл и не был последним дураком, но что он несёт?))
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Ответ justbored
Кого-то старость уважать не научили.
уважают не за возраст, а по заслугам, если маразматик порет чушь - получит соответственную реакцию.
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Ответ Гришковец
Дед, таблетки пей!
он и пьёт, только в жидком виде)
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Динамо будет в десятке.
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Чемпионом станет Зенит Локомотив или Динамо.
по статистике
новый чемпион должен дважды обыграть прежнего чемпиона
у Локомотива две таких победы уже есть
у Динамо пока одна
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Крылья от Динамо в шаге, куда там кто укатился, такая плотность, претендентов 6-7 команд
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Динамо первым не будет, много очков теряют с пердивом как впрочем и мы...
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Уже как половину сезона катятся вниз таблицы...
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
мечтать не вредно)))
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Наш поклон Владимиру Алексеевичу. Здоровья и долгие лета.
+2
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Прогноз погоды)))
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Ну, какой из Динамо чемпион? Они еще лимит поражений не выбрали для снятия порчи.
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Динамо и так уже выше головы прыгнули, дальше вряд-ли.
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