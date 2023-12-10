«Динамо» на 1-е место выйдет, «Краснодар» покатится вниз, «Зенит» будет 2-3-м». Пономарев об РПЛ

Экс-игрок ЦСКА считает, что «Динамо» станет чемпионом Мир РПЛ-2023/24.

«Конечно, еще бы « » быть не на первом месте – на два очка они опережают «Зенит».

Я скажу так, с таким составом и с такой игрой второй круг РПЛ они не вытянут, покатятся вниз обязательно. Вот как укатились « », так и они. Никуда не денутся.

На первое место выйдет московское «Динамо», ЦСКА уже тяжеловато будет, подтянутся «Спартак» и « ». «Зенит» займет второе или третье место, он не будет чемпионом, там динамовцы подберутся.

Сейчас «Динамо» усилится, у них хорошая команда. Здесь борьба еще серьезная предстоит», – сказал .

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