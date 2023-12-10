«Динамо» на 1-е место выйдет, «Краснодар» покатится вниз, «Зенит» будет 2-3-м». Пономарев об РПЛ
Экс-игрок ЦСКА считает, что «Динамо» станет чемпионом Мир РПЛ-2023/24.
«Конечно, еще бы «Краснодару» быть не на первом месте – на два очка они опережают «Зенит».
Я скажу так, с таким составом и с такой игрой второй круг РПЛ они не вытянут, покатятся вниз обязательно. Вот как укатились «Крылья Советов», так и они. Никуда не денутся.
На первое место выйдет московское «Динамо», ЦСКА уже тяжеловато будет, подтянутся «Спартак» и «Локомотив». «Зенит» займет второе или третье место, он не будет чемпионом, там динамовцы подберутся.
Сейчас «Динамо» усилится, у них хорошая команда. Здесь борьба еще серьезная предстоит», – сказал Владимир Пономарев.
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Вот и ответ, кто станет чемпионом РПЛ, а то думают, что арбитрам такие большие зарплаты зря что ли сделали от РФС господина Дюкова, бывшего руководителя Зенита.
Карасев боялся штрафной поставить в пользу Краснодара, когда Сперцяна снесли около штрафной ЦСКА, ведь понимает, что это может в гол превратится.
Кстати арбитры отлично разбираются в футболе, в отличие от многих болельщиков, которые думают, что те вышли побегать по полю и честно судить команды, хотя те в большинстве случаев делают результат.
вроде в сборной играл и не был последним дураком, но что он несёт?))
по статистике
новый чемпион должен дважды обыграть прежнего чемпиона
у Локомотива две таких победы уже есть
у Динамо пока одна