Буре о Ковальчуке в «Спартаке»: «Я в 32 года уже наигрался и закончил. Но каждый решает сам за себя – я могу только пожелать Илье удачи»

Павел Буре прокомментировал возвращение 40-летнего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Мне сложно сказать, что он сможет показать в « ». Я в 32 года уже наигрался и закончил. Но каждый решает сам за себя – я могу только пожелать удачи, а дальше будем смотреть, как он заиграет», – сказал экс-игрок клубов НХЛ Павел Буре.

«Спартак» объявил о подписании Ковальчука 6 декабря. Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона.