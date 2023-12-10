Буре о Ковальчуке в «Спартаке»: «Я в 32 года уже наигрался и закончил. Но каждый решает сам за себя – я могу только пожелать Илье удачи»
Павел Буре прокомментировал возвращение 40-летнего Ильи Ковальчука в «Спартак».
«Мне сложно сказать, что он сможет показать в «Спартаке». Я в 32 года уже наигрался и закончил. Но каждый решает сам за себя – я могу только пожелать Илье удачи, а дальше будем смотреть, как он заиграет», – сказал экс-игрок клубов НХЛ Павел Буре.
«Спартак» объявил о подписании Ковальчука 6 декабря. Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона.