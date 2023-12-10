Буре о Ковальчуке в «Спартаке»: «Я в 32 года уже наигрался и закончил. Но каждый решает сам за себя – я могу только пожелать Илье удачи»

Теги Спартак Илья Ковальчук Павел Буре КХЛ ТАСС Хоккей

Павел Буре прокомментировал возвращение 40-летнего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Мне сложно сказать, что он сможет показать в «Спартаке». Я в 32 года уже наигрался и закончил. Но каждый решает сам за себя – я могу только пожелать Илье удачи, а дальше будем смотреть, как он заиграет», – сказал экс-игрок клубов НХЛ Павел Буре.

«Спартак» объявил о подписании Ковальчука 6 декабря. Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона. 

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1 комментарий
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У тебя кресты рвались через 2 матча на третий. Если бы не колени, ты бы и в 40 летал бы, Паша.
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