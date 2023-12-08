Игорь Уланов: «Ковальчук в отличной форме. Он прекрасный хоккеист, авторитетный в КХЛ. Илья принесет много пользы «Спартаку»

Теги Спартак Игорь Уланов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Игорь Уланов высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Илья в отличной форме. Он тренируется, катается пока не с командой. После паузы будет вливаться уже в состав.

Он адекватный парень, прекрасный хоккеист, авторитетный в лиге. Он принесет много пользы команде на льду и в раздевалке.

Форма «Спартака» в последних матчах? Был небольшой спад. Делали много ошибок и проигрывали матчи сами, хотя и моменты создавали, и доминировали. Сейчас стали больше угрожать, доставлять шайбу к воротам. Держим свою планку, показываем комбинационный, народный хоккей для болельщиков. Болельщикам нравится, в раздевалке есть улыбки.

Матч с «Динамо» (8:7 ОТ)? Вот там было не до улыбок, такие американские горки! Два очка есть два очка, хотя дались они нам нелегко. Знали, что ребята будут забивать, но не ожидали, что «Динамо» будет играть в такой открытый хоккей. Если честно, интересно попасть в историю! Хороший опыт в копилку», – сказал тренер «Спартака» Игорь Уланов.

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3 комментария
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В какой он форме покажут только игры, но чудес не бывает((
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Тётя Зина из Пятёрочки ещё не высказалась о прекрасной форме Ковальчука...
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Сколько же можно об этом писать ? Он два года назад в Аве трусы катал и с минусом в КПД сезон закончил. А теперь вдруг будет в современный хоккей играть и в защиту возвращаться ? Интересно у скольких молодых и перспективных игроков он отберёт игровое время ?
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