Быков о Ковальчуке в «Спартаке»: «Передача опыта – большое дело. Всегда хорошо иметь в команде таких ветеранов»

Вячеслав Быков высказался о возвращении 40-летнего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Это здорово! Я в 40 лет закончил, а Илья вторую жизнь начинает в 40 лет (смеется)! Знаю его как профессионала с большой буквы, как человека одаренного и как психологически сильного и физически мощного игрока.

Думаю, что это будет подспорьем «Спартаку» и привлечет дополнительно зрителей, болельщиков на арену и, конечно, даст возможность передать свой победный и человеческий опыт ребятам, которые начинают делать первые шаги, которые сейчас в « ».

сравнивают с Горди Хоу и Яромиром Ягром? Я не сторонник делать какие-то сравнения. Я считаю, что Илья – наш герой. Хочу единственное ему пожелать – здоровья и удачи. Чтобы вместе со своим клубом он добился успехов. И дальше порадовал болельщиков своей игрой.

Действительно, передача опыта – это большое дело. Всегда во все времена – будь это советские времена или российское время – хорошо иметь в команде таких ветеранов. Такого дядьку, которой мог бы быть подспорьем тренерскому штабу и молодым, кто в данный момент в команде. Будем надеяться, что Илья еще покажет. У него получится! Я уверен», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков.