Крикунов о возвращении Ковальчука в «Спартак»: «Илье не надо было это делать. Надо уходить на пике, он уже всем все доказал»
Владимир Крикунов отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».
«Зарплата Ковальчука в «Спартаке» может зависеть от количества набранных очков? Илье вообще не надо было это делать [возобновлять карьеру]! Он уже всем все доказал, ему нечего доказывать.
Единственное, что он, может быть, хочет помочь своим друзьям. Но ему не было смысла это делать.
Тут даже вопрос не в цифрах в его контракте, а вообще. Он мог бы нормально работать менеджером или начальником команды. И все бы было нормально. Всегда надо уходить на пике», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Чувствует в себе силы, хочет снова окунуться в атмосферу игры, почувствовать драйв, получить удовольствие.
какую-никакую пользу принести может.
а этим всё что-то ’доказывать" надо...
Сам Крикунов сколько раз возвращался на тренерский мостик? Его же заслуги никто не принижает. А чем больше вы треплете языком,тем сами стираете положительную память о себе … Кожевников,Назаров,Фетисов,Третьяк и т.д.