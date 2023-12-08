Крикунов о возвращении Ковальчука в «Спартак»: «Илье не надо было это делать. Надо уходить на пике, он уже всем все доказал»

Владимир Крикунов отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Зарплата Ковальчука в « » может зависеть от количества набранных очков? Илье вообще не надо было это делать [возобновлять карьеру]! Он уже всем все доказал, ему нечего доказывать.

Единственное, что он, может быть, хочет помочь своим друзьям. Но ему не было смысла это делать.

Тут даже вопрос не в цифрах в его контракте, а вообще. Он мог бы нормально работать менеджером или начальником команды. И все бы было нормально. Всегда надо уходить на пике», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.