Крикунов о возвращении Ковальчука в «Спартак»: «Илье не надо было это делать. Надо уходить на пике, он уже всем все доказал»

Теги Спартак Владимир Крикунов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Зарплата Ковальчука в «Спартаке» может зависеть от количества набранных очков? Илье вообще не надо было это делать [возобновлять карьеру]! Он уже всем все доказал, ему нечего доказывать.

Единственное, что он, может быть, хочет помочь своим друзьям. Но ему не было смысла это делать.

Тут даже вопрос не в цифрах в его контракте, а вообще. Он мог бы нормально работать менеджером или начальником команды. И все бы было нормально. Всегда надо уходить на пике», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

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8 комментариев
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Так ведь Ковальчук возвращается не доказывать что-то.
Чувствует в себе силы, хочет снова окунуться в атмосферу игры, почувствовать драйв, получить удовольствие.
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Пик формы Ковальчука: 2006-2008, пик карьеры: финал Кубка Стэнли 2012. Тогда он на своём горбу (в прямом смысле слова) дотащил дьяволов до финала. Травма спины сказалась и уже в следующем сезоне он сдал, а позже и вовсе уехал в КХЛ.
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Вчера Спартак тренировался выводить игрока на пустые ворота и пасовать ему, так что помогут Илюше заработать))
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15 миллионов сами себя в карман не положат
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хочется мужику ещё поиграть - да ради бога!
какую-никакую пользу принести может.
а этим всё что-то ’доказывать" надо...
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Да ладно хоть поржём, как растренированное тело будут объезжать как кеглю и убегать как от стоячего. 😃
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Это его работа .Он всем всё доказал своими результатами.
Сам Крикунов сколько раз возвращался на тренерский мостик? Его же заслуги никто не принижает. А чем больше вы треплете языком,тем сами стираете положительную память о себе … Кожевников,Назаров,Фетисов,Третьяк и т.д.
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Он просто хочет играть, скорее всего.
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