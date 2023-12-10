Мостовой, Аршавин, Широков и Сычев сыграют на Матче звезд КХЛ
Экс-футболисты Мостовой, Аршавин, Широков и Сычев сыграют на Матче звезд КХЛ.
Фонбет Матч звезд КХЛ проходит в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей.
«Выпускайте джокера!
Вторые тренеры команд Александр Мостовой, Роман Широков, Андрей Аршавин и Дмитрий Сычев сыграют в решающих матчах звездного мини-турнира. Команды смогут использовать их как джокеров», – говорится в сообщении КХЛ.
На Матче звезд Мостовой помогает тренеру Алексею Жамнову в дивизионе Боброва, Аршавин – Андрею Разину в дивизионе Харламова.
Широков является ассистентом Алексея Кудашова в дивизионе Тарасова, Сычев – помощник Михаила Кравеца в дивизионе Чернышева.
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А широков мог дома сидеть, ёпт. Воспользовавшись своим же советом