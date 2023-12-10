Мостовой, Аршавин, Широков и Сычев сыграют на Матче звезд КХЛ

Теги Андрей Аршавин Роман Широков Дмитрий Сычев Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ дивизион Боброва дивизион Тарасова дивизион Харламова дивизион Чернышева Хоккей

Экс-футболисты Мостовой, Аршавин, Широков и Сычев сыграют на Матче звезд КХЛ.

Фонбет Матч звезд КХЛ проходит в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей.

«Выпускайте джокера!

Вторые тренеры команд Александр Мостовой, Роман Широков, Андрей Аршавин и Дмитрий Сычев сыграют в решающих матчах звездного мини-турнира. Команды смогут использовать их как джокеров», – говорится в сообщении КХЛ. 

На Матче звезд Мостовой помогает тренеру Алексею Жамнову в дивизионе Боброва, Аршавин – Андрею Разину в дивизионе Харламова.

Широков является ассистентом Алексея Кудашова в дивизионе Тарасова, Сычев – помощник Михаила Кравеца в дивизионе Чернышева.

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14 комментариев
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Мостовой должен играть по-канадски, времён Бобби Халла, без шлема

Нельзя такую красоту под шлем прятать

А широков мог дома сидеть, ёпт. Воспользовавшись своим же советом
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Ответ Benjamin
У меня вот созрел вопрос: если по словам ура-патриотов у России свой путь и все западное нам чуждо, так как там сплошные враги и геи, почему буквально слизываются подобные форматы как матчи звезд? Своего придумать сложно?
Ну так вот и придумали - играют футболисты.
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Песочек на лед
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победит восток! )
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Комментарий удален пользователем
Судья напряглись, когда увидели быдlo-футболиста Широков. Позорник
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На хоккее у Широкова не получилось бы так же ловко набить морду арбитру.
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если они сыграют не В матче, а НА матче, то на каком инструменте?
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Ответ Benjamin
У меня вот созрел вопрос: если по словам ура-патриотов у России свой путь и все западное нам чуждо, так как там сплошные враги и геи, почему буквально слизываются подобные форматы как матчи звезд? Своего придумать сложно?
А если по мнению запада, мы такие страшные и ужасные, и нас нужно изолировать, почему США вдвое нарастила закупку урана у нас? Ты реально такой 🤡... Или просто так, набросить решил?
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