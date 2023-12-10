Разин смотрит «Слово пацана»: «Интересный сериал, нравится! Нам говорили не ходить в одиночку в Казани – можно попасть под замес»

Андрей Разин рассказал, что смотрит сериал «Слово пацана».

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел Матч звезд . Разин возглавлял команду дивизиона Харламова.

– Здесь не выясняли, кто лучший, просто получали удовольствие от игры. Буллиты били в полную силу, мы оказались лучше. Это мастерство хоккеистов.

– Сейчас гремит сериал «Слово пацана». Вы сами из Тольятти...

– Конечно, смотрю. Жду каждую серию, шестую пока не посмотрел. Пятая самая классная!

Действительно, мы с командой приезжали из Тольятти в Казань, я помню те времена. Нам говорили не ходить в одиночку, потому что можно попасть под замес. Мы жили у железнодорожного вокзала рядом с ареной. «Слово пацана» – интересный сериал, нравится! – сказал главный тренер « ».