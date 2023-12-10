Разин смотрит «Слово пацана»: «Интересный сериал, нравится! Нам говорили не ходить в одиночку в Казани – можно попасть под замес»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин кино Хоккей

Андрей Разин рассказал, что смотрит сериал «Слово пацана».

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел Матч звезд КХЛ. Разин возглавлял команду дивизиона Харламова.

– Здесь не выясняли, кто лучший, просто получали удовольствие от игры. Буллиты били в полную силу, мы оказались лучше. Это мастерство хоккеистов.

– Сейчас гремит сериал «Слово пацана». Вы сами из Тольятти...

– Конечно, смотрю. Жду каждую серию, шестую пока не посмотрел. Пятая самая классная!

Действительно, мы с командой приезжали из Тольятти в Казань, я помню те времена. Нам говорили не ходить в одиночку, потому что можно попасть под замес. Мы жили у железнодорожного вокзала рядом с ареной. «Слово пацана» – интересный сериал, нравится! – сказал главный тренер «Металлурга». 

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7 комментариев
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Тольятти начала-середины 90х даже опаснее были.
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Ответ Алексей Гусев
А если серьезно, что такого в этом сериале, что его так пиарят?
после каждой новости будешь этот вопрос задавать?
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Андрей Разин-который Ласковый май?
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А если серьезно, что такого в этом сериале, что его так пиарят?
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Ходи Так- Таш
Весь город наш 💪
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Ответ Алексей Гусев
А если серьезно, что такого в этом сериале, что его так пиарят?
это просто криминальный сериал, в котором не всрали реализм и чуть заморочились над аутентичной передачей духа СССР эпохи распада
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