Разин о поражении от СКА: «Никто не отсиживался в обороне. В серии бросков «Металлургу» не повезло, но ничего страшного: в плей-офф их нет»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры со СКА.

Команда из Магнитогорска потерпела поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3 Б).

«Никто не отсиживался в обороне. Было много и позиционных атак, и контратак. Думаю, хоккей должен понравиться, несмотря на маленький счет. Хорошо сегодня играли вратари.

В серии бросков нам немного не повезло, но ничего страшного: в плей-офф их нет. Мне сегодня понравилось звено . Парням нужны такие сильные соперники, против которых интересно играть. солиднее играет в центре. Он сегодня справился с этой ролью», – сказал .