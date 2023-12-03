Разин о поражении от СКА: «Никто не отсиживался в обороне. В серии бросков «Металлургу» не повезло, но ничего страшного: в плей-офф их нет»

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Андрей Разин Денис Зернов Роман Канцеров Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры со СКА.

Команда из Магнитогорска потерпела поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3 Б). 

«Никто не отсиживался в обороне. Было много и позиционных атак, и контратак. Думаю, хоккей должен понравиться, несмотря на маленький счет. Хорошо сегодня играли вратари.

В серии бросков нам немного не повезло, но ничего страшного: в плей-офф их нет. Мне сегодня понравилось звено Зернова. Парням нужны такие сильные соперники, против которых интересно играть. Рома Канцеров солиднее играет в центре. Он сегодня справился с этой ролью», – сказал Разин

3 комментария
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Что происходит с Металлургом? Снова ошибки в передачах. Сколько можно? Снова невнятное большинство, за что и поплатились. 10 мин играть в большинстве и ничего не сделать. Почему не поставили на буллиты Набокова??? Короче кончилась реализация у Магнитки.
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Но судьи в плей-офф есть, так что со ской встречаться, только настроение портить
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У Магнитки снова спад. И найдите уже нормального вратаря если хотите в плей офф побороться.
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