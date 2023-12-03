Разин о поражении от СКА: «Никто не отсиживался в обороне. В серии бросков «Металлургу» не повезло, но ничего страшного: в плей-офф их нет»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры со СКА.
Команда из Магнитогорска потерпела поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:3 Б).
«Никто не отсиживался в обороне. Было много и позиционных атак, и контратак. Думаю, хоккей должен понравиться, несмотря на маленький счет. Хорошо сегодня играли вратари.
В серии бросков нам немного не повезло, но ничего страшного: в плей-офф их нет. Мне сегодня понравилось звено Зернова. Парням нужны такие сильные соперники, против которых интересно играть. Рома Канцеров солиднее играет в центре. Он сегодня справился с этой ролью», – сказал Разин.