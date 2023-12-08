Разин о 2:3 от «Торпедо»: «Игрой «Металлурга» доволен – столько моментов не было давно, но процент реализации ужасный»

Андрей Разин оценил поражение от «Торпедо» (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Самой игрой доволен. После ЦСКА, думаю, мы играли хорошо. Столько моментов не было давно, но процент реализации ужасный. Надо похвалить вратаря соперника. Он нас переиграл.

Вовченко только приехал, потерял игровой ритм. Я звонил ему, чтобы он побыстрее приехал. Их связка с Гребенкиным играла неплохо. Миша Грасс тоже не проседал, даже создавал моменты.

Я доволен командой, но иногда лучше быть недовольным командой, чем результатом. Сейчас мы примерно распределили роли. Звено Зернова давно играет вместе, как и звено Юрова. К сожалению, Даня выбыл ненадолго. Была связка Коробкина с Кошелевым, которые играли с Деа.

А Никиту Гребенкина было откровенно жаль: его пробовали с разными партнерами. Я разговаривал с ним, переживал за него. Сейчас планирую его как раз поставить в связку с Вовченко. Посмотрим дальше», – сказал главный тренер « ».

«Торпедо» получило 0:2 из-за странной игры вратаря, а потом привычно затащил Атанасов