Разин о 0:3 от ЦСКА: «Одна из самых худших игр. Соперник очень глубоко оборонялся. Мы не закопали гол, который придал бы уверенности»
Андрей Разин высказался после матча против ЦСКА (0:3).
«Сегодня одна из самых худших игр. Соперник очень глубоко оборонялся. Примерно такая же игра была с «Ладой», когда приходилось много преодолевать среднюю зону. Много сил тратили и мало оставалось сил на позиционные атаки.
Соперник сыграл дисциплинированно – не позволил нам сделать ни одной контратаки, в отличие от нас. Так бывает. Жизнь продолжается. Сделаем выводы. Осталась одна игра до перерыва. Постараемся в ней выложится.
Функционалка у команды тоже подседает. Ночные перелеты бесследно не проходят. Сваливать все только на это не стоит. В Астане мы все-таки недонастроились. Несерьезно относились к моментам и пропускали легкие голы.
Игра со СКА психологически прибила. Играли лучше соперника, но упустили. Но и СКА после нас много отдал – сегодня тоже проиграл.
Многое зависит от календаря. В ноябре был лайтовый календарь – мы его хорошо прошли. Сейчас, правда, силенки заканчиваются. Сегодня мы не закопали гол, который придал бы нам уверенности», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Большинство! Не видать кубка с такой игрой в большинстве. Уже все соперники приспособились к магнитогорскому - пас на синюю, бросок.
Как же отчетливо видно отсутствие интеллектуальной игры со стороны сталеваров. Нет последнего паса. Заходят 3 в 2/ 2 в 1 и просто бросок! Сколько можно то??? Ни одной красивой атаки! Возят по бортам, теряют силы и бросок или мимо, или во вратаря.
Сколько можно ошибаться в передачах? Где посмотреть статистику по точности передач? Металлург, по-моему лидер! А Пресс первый в Металлурге! Когда выгонят этого никчемного защитника?!?!? Увалень просто!!!
И снова Металлург подписал центрального. В обороне, я так понимаю, ТШ все устраивает?
Столько тратить энергии, 60 минут бегать, а результата ноль.
Обидно только за Набокова.