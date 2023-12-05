Разин о 0:3 от ЦСКА: «Одна из самых худших игр. Соперник очень глубоко оборонялся. Мы не закопали гол, который придал бы уверенности»

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА КХЛ Андрей Разин календарь Хоккей

Андрей Разин высказался после матча против ЦСКА (0:3).

«Сегодня одна из самых худших игр. Соперник очень глубоко оборонялся. Примерно такая же игра была с «Ладой», когда приходилось много преодолевать среднюю зону. Много сил тратили и мало оставалось сил на позиционные атаки.

Соперник сыграл дисциплинированно – не позволил нам сделать ни одной контратаки, в отличие от нас. Так бывает. Жизнь продолжается. Сделаем выводы. Осталась одна игра до перерыва. Постараемся в ней выложится.

Функционалка у команды тоже подседает. Ночные перелеты бесследно не проходят. Сваливать все только на это не стоит. В Астане мы все-таки недонастроились. Несерьезно относились к моментам и пропускали легкие голы.

Игра со СКА психологически прибила. Играли лучше соперника, но упустили. Но и СКА после нас много отдал – сегодня тоже проиграл.

Многое зависит от календаря. В ноябре был лайтовый календарь – мы его хорошо прошли. Сейчас, правда, силенки заканчиваются. Сегодня мы не закопали гол, который придал бы нам уверенности», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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1 комментарий
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С очередным поражением, Металлург! Плохо, что делаете это вы при своих трибунах.
Большинство! Не видать кубка с такой игрой в большинстве. Уже все соперники приспособились к магнитогорскому - пас на синюю, бросок.
Как же отчетливо видно отсутствие интеллектуальной игры со стороны сталеваров. Нет последнего паса. Заходят 3 в 2/ 2 в 1 и просто бросок! Сколько можно то??? Ни одной красивой атаки! Возят по бортам, теряют силы и бросок или мимо, или во вратаря.
Сколько можно ошибаться в передачах? Где посмотреть статистику по точности передач? Металлург, по-моему лидер! А Пресс первый в Металлурге! Когда выгонят этого никчемного защитника?!?!? Увалень просто!!!
И снова Металлург подписал центрального. В обороне, я так понимаю, ТШ все устраивает?
Столько тратить энергии, 60 минут бегать, а результата ноль.
Обидно только за Набокова.
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