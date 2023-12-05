Разин о 0:3 от ЦСКА: «Одна из самых худших игр. Соперник очень глубоко оборонялся. Мы не закопали гол, который придал бы уверенности»

Андрей Разин высказался после матча против ЦСКА (0:3).

«Сегодня одна из самых худших игр. Соперник очень глубоко оборонялся. Примерно такая же игра была с «Ладой», когда приходилось много преодолевать среднюю зону. Много сил тратили и мало оставалось сил на позиционные атаки.

Соперник сыграл дисциплинированно – не позволил нам сделать ни одной контратаки, в отличие от нас. Так бывает. Жизнь продолжается. Сделаем выводы. Осталась одна игра до перерыва. Постараемся в ней выложится.

Функционалка у команды тоже подседает. Ночные перелеты бесследно не проходят. Сваливать все только на это не стоит. В Астане мы все-таки недонастроились. Несерьезно относились к моментам и пропускали легкие голы.

Игра со СКА психологически прибила. Играли лучше соперника, но упустили. Но и после нас много отдал – сегодня тоже проиграл.

Многое зависит от календаря. В ноябре был лайтовый календарь – мы его хорошо прошли. Сейчас, правда, силенки заканчиваются. Сегодня мы не закопали гол, который придал бы нам уверенности», – сказал главный тренер « » .