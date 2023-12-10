Форвард «Сибири» Михалев повторил буллит Гусева с Матча звезд КХЛ-2015: «Учитель передал клюшку ученику»

Владимир Михалев повторил буллит Никиты Гусева с Матча звезд КХЛ-2015.

В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

18-летний форвард « » принял участие в конкурсе «Эффектный буллит».

повторил буллит Никиты Гусева, который исполнил бросок на Матче звезд в 2015 году.

«Учитель передал клюшку ученику: 18-летний Владимир Михалев повторил тот самый буллит », – говорится в сообщении КХЛ