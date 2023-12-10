Форвард «Сибири» Михалев повторил буллит Гусева с Матча звезд КХЛ-2015: «Учитель передал клюшку ученику»

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Владимир Михалев повторил буллит Никиты Гусева с Матча звезд КХЛ-2015.

В Санкт-Петербурге проходит мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

18-летний форвард «Сибири» принял участие в конкурсе «Эффектный буллит».

Владимир Михалев повторил буллит Никиты Гусева, который исполнил бросок на Матче звезд КХЛ в 2015 году.

«Учитель передал клюшку ученику: 18-летний Владимир Михалев повторил тот самый буллит Никиты Гусева», – говорится в сообщении КХЛ

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