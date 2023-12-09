Гусев о пивном шлеме: «Идею помогли реализовать в «Динамо» – решили, что будет весело. Видел много мемов – можно было брать и чуть ли не плакать от смеха»

Теги СКА КХЛ Матч звезд КХЛ Никита Гусев Динамо Р-Спорт Хоккей

Никита Гусев высказался о пивном шлеме на Матче звезд КХЛ.

Нападающий «Динамо» принял участие в конкурсе капитанов сборных дивизионов на Фонбет Матче звезд КХЛ – Никита Гусев представлял команду дивизиона Тарасова.

Появившись на льду, хоккеист снял шапку, затем ему надели шлем с двумя банками и надписью «В Питере – пить!» с цитированием лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

– Какое пиво вкуснее?

– Лучше пить водичку с газом и лимончиком. Идею помогли реализовать в «Динамо».

Инициатива шла и от меня, и в клубе предложили. Мы вместе решили, что это будет весело. Это ведь капитанский конкурс.

Обычно на конкурсе исполнения буллитов делают что-то веселое. Но мы решили сделать это на конкурсе капитанов.

Я видел много разных веселых мемов по поводу слухов, связанных со мной и пивом.

Поначалу можно было брать комментарии, смеяться и чуть ли не плакать от смеха. Позже стал спокойнее к этому относиться, – сказал нападающий «Динамо» Никита Гусев.

Гусев в пивном шлеме и надписью «В Питере – пить!» поучаствовал в конкурсе на Матче звезд КХЛ

1 комментарий
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Великолепный Гусев ! Спасибо за Никиту!
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