Трой Джозефс: «Любой клуб НХЛ мог бы играть на арене СКА. Когда выходишь на лед, понимаешь, насколько она огромная»

Трой Джозефс поделился впечатлениями об арене СКА.

В Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей, проходит Фонбет Матч звезд КХЛ.

«Это самая большая арена в мире, и когда выходишь на лед, понимаешь, насколько она огромная, сколько фанатов вмещает.

Честно, она очень похоже на арену НХЛ, и любой клуб мог бы здесь играть», – сказал нападающий «Лады» .