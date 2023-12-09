Трой Джозефс: «Любой клуб НХЛ мог бы играть на арене СКА. Когда выходишь на лед, понимаешь, насколько она огромная»

Теги Лада СКА НХЛ КХЛ Матч звезд КХЛ ТАСС Трой Джозефс СКА-Арена Хоккей

Трой Джозефс поделился впечатлениями об арене СКА.

В Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», вмещающей 21,5 тысячи зрителей, проходит Фонбет Матч звезд КХЛ.

«Это самая большая арена в мире, и когда выходишь на лед, понимаешь, насколько она огромная, сколько фанатов вмещает.

Честно, она очень похоже на арену НХЛ, и любой клуб НХЛ мог бы здесь играть», – сказал нападающий «Лады» Трой Джозефс.

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