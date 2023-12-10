Медведев о сезоне КХЛ до 15 мая в случае допуска России до ЧМ: «22 игрока сборной – не повод отменять матчи. Канада выигрывала, отправив игроков, которые не попали в плей-офф»
Александр Медведев высказался о возможном продлении сезона КХЛ до середины мая.
Ранее стало известно, что лига предложила клубам провести сезон-2024/25 с 5 сентября по 15 мая.
Медведев предложил обратиться к опыту Канады в случае, если сборная России сможет выступать на международных турнирах.
«22 игрока сборной – это еще не повод отменять игры.
Мы же знаем, что сборная Канады выигрывала чемпионат мира, отправив только тех игроков, которые не попали в плей-офф Кубка Стэнли или вылетели из плей-офф», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
А что до ЧМ-24, то звучит анекдотом, цензурно говоря, участие РФ
Наконец старого марозматика из фхр что ли задвинули?
Ну сейчас он пойдёт жаловаться...
Честно говоря, ближайшие лет 5, в лучшем случае, нет смысла им рассчитывать на участие в международных соревнованиях.