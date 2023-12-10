Медведев о сезоне КХЛ до 15 мая в случае допуска России до ЧМ: «22 игрока сборной – не повод отменять матчи. Канада выигрывала, отправив игроков, которые не попали в плей-офф»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Александр Медведев КХЛ ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Александр Медведев высказался о возможном продлении сезона КХЛ до середины мая.

Ранее стало известно, что лига предложила клубам провести сезон-2024/25 с 5 сентября по 15 мая.

Медведев предложил обратиться к опыту Канады в случае, если сборная России сможет выступать на международных турнирах.

«22 игрока сборной – это еще не повод отменять игры.

Мы же знаем, что сборная Канады выигрывала чемпионат мира, отправив только тех игроков, которые не попали в плей-офф Кубка Стэнли или вылетели из плей-офф», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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10 комментариев
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Канада десятилетиями отправляла на ЧМ второсортных составы. Это новость?! А до того вообще почти 10 лет на ЧМ не играла (СССР далеко не все их выиграл у любителей), и ничего - не развалился хоккей.
А что до ЧМ-24, то звучит анекдотом, цензурно говоря, участие РФ
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а тренер сборной? как без него Канаду то обыгрывать?
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Долго конечно у нас в стране запрягают.
Наконец старого марозматика из фхр что ли задвинули?
Ну сейчас он пойдёт жаловаться...
+3
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Ответ inga_7z@tut.by
Канада десятилетиями отправляла на ЧМ второсортных составы. Это новость?! А до того вообще почти 10 лет на ЧМ не играла (СССР далеко не все их выиграл у любителей), и ничего - не развалился хоккей. А что до ЧМ-24, то звучит анекдотом, цензурно говоря, участие РФ
Тут речь идёт о ЧМ-25 года уже, а не 24
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а что, так можно было?
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ау,вы продлили чемпионат до 15 мая,а не июня, к чм уже 8 мая могут все освободиться
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Ну наконец-то
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А руководители ФХР и КХЛ не знают об этом? Все-таки, наши функционеры удивительные люди. Стоят на ручнике и все их устраивает.
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Сашо, где ж ты раньше был во времена конкурентной КХЛ?
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Ответ Михаил Блинов
Тут речь идёт о ЧМ-25 года уже, а не 24
25 и 26 - аналогично.
Честно говоря, ближайшие лет 5, в лучшем случае, нет смысла им рассчитывать на участие в международных соревнованиях.
+1
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