Медведев о сезоне КХЛ до 15 мая в случае допуска России до ЧМ: «22 игрока сборной – не повод отменять матчи. Канада выигрывала, отправив игроков, которые не попали в плей-офф»

Александр Медведев высказался о возможном продлении сезона КХЛ до середины мая.

Ранее стало известно, что лига предложила клубам провести сезон-2024/25 с 5 сентября по 15 мая.

Медведев предложил обратиться к опыту Канады в случае, если сборная России сможет выступать на международных турнирах.

«22 игрока сборной – это еще не повод отменять игры.

Мы же знаем, что сборная Канады выигрывала чемпионат мира, отправив только тех игроков, которые не попали в плей-офф Кубка Стэнли или вылетели из плей-офф», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.