Менелл о невызове на Кубок Первого канала: «Было бы честью там сыграть, но ничего страшного. В будущем смогу представлять Россию, надеюсь. Пойму, если этого не произойдет»
Бреннан Менелл не переживает из-за невызова в сборную «России 25».
26-летний защитник «Динамо» получил паспорт РФ и российское спортивное гражданство, перестав считаться в «Динамо» легионером.
Он не был вызван в сборную на Кубок Первого канала, который пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурга.
«Расстройства по невызову я не чувствую. Было бы честью сыграть на этом кубке, но ничего страшного.
Тем не менее я надеюсь в будущем, смогу представлять Россию. Но пойму, если этого не произойдет. Здесь много сильных игроков», – сказал Менелл.