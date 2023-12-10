Менелл о невызове на Кубок Первого канала: «Было бы честью там сыграть, но ничего страшного. В будущем смогу представлять Россию, надеюсь. Пойму, если этого не произойдет»

Бреннан Менелл не переживает из-за невызова в сборную «России 25».

26-летний защитник « » получил паспорт РФ и российское спортивное гражданство, перестав считаться в «Динамо» легионером.

Он не был вызван в сборную на канала, который пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурга.

«Расстройства по невызову я не чувствую. Было бы честью сыграть на этом кубке, но ничего страшного.

Тем не менее я надеюсь в будущем, смогу представлять Россию. Но пойму, если этого не произойдет. Здесь много сильных игроков», – сказал .