Евгений Артюхин: «СКА начинает раскрывать свой истинный потенциал. Потребовалось много времени для создания правильной атмосферы, появления настоящего духа победителей»

Евгений Артюхин поделился мнением об игре СКА.

Экс-нападающий назвал причины 11-матчевой победной серии клуба, которая прервалась 5 декабря.

– СКА начинает раскрывать свой истинный потенциал, который, как я уже не раз говорил, у этой команды огромен. Потребовалось много времени для командных механизмов, создания правильной атмосферы в раздевалке, появления у команды «химии» внутри звеньев и настоящего духа победителей.

Если говорить об игровых причинах взлета армейцев с Невы, то главной из них считаю появление в составе великолепного голкипера . Он постоянно держит команду в игре своими, порой, просто фантастическими спасениями, несмотря на то, что СКА по-прежнему испытывает очевидные проблемы при действиях в обороне.

– Вы сказали много теплых слов в адрес Никиты Серебрякова. Получается, что определен очевидный №1 для СКА на оставшуюся часть регулярного сезона и плей-офф?

– Именно так. Вклад Никиты в последние успехи СКА огромен!

– Что тогда делать с шведским вратарем ?

– Логичный вопрос, который должно решить руководство. Хотя ситуация, когда иностранец, взятый командой при жестком лимите на легионеров, капитально садится на скамейку запасных, для нашего хоккея большая редкость. Их берут для того, чтобы дать результат здесь и сейчас.

Но у Маттссона была серьезная травма. Если не будет обмена, Юхану необходимо будет набрать форму через игры. Это значит, что ситуация несколько меняется в сторону необходимости наличия в составе двух мастеровитых и опытных голкиперов. Сезон-то длинный, мало ли что может произойти, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.