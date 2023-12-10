Кузнецов сделал передачу в матче с «Рейнджерс». Он делит 5-е место по числу ассистов в истории «Вашингтона» (392)
Евгений Кузнецов сделал передачу в матче с «Рейнджерс».
Во втором периоде игры регулярного чемпионата НХЛ с клубом из Нью-Йорка (4:0) россиянин ассистировал при шайбе Энтони Манты.
В активе форварда «Вашингтона» 11 (5+6) очков в 21 игре в этом сезоне.
За карьеру – 392 передачи в 701 игре в рамках регулярок при 562 очках. Кузнецов делит 5-е место в истории «Вашингтона» по числу ассистов с Майком Гартнером (392 в 758 играх).
На 4-м месте идет Михал Пивонька (418 в 825). В топ-3 входят Никлас Бэкстрем (762 в 1105), Александр Овечкин (673 в 1371) и Джон Карлсон (495 в 951).