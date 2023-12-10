Кузнецов сделал передачу в матче с «Рейнджерс». Он делит 5-е место по числу ассистов в истории «Вашингтона» (392)

Евгений Кузнецов сделал передачу в матче с «Рейнджерс».

Во втором периоде игры регулярного чемпионата с клубом из Нью-Йорка (4:0) россиянин ассистировал при шайбе Энтони Манты.

В активе форварда « » 11 (5+6) очков в 21 игре в этом сезоне.

За карьеру – 392 передачи в 701 игре в рамках регулярок при 562 очках. Кузнецов делит 5-е место в истории « » по числу ассистов с Майком Гартнером (392 в 758 играх).

На 4-м месте идет Михал Пивонька (418 в 825). В топ-3 входят Никлас Бэкстрем (762 в 1105), (673 в 1371) и (495 в 951).