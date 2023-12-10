Кучеров с 2+1, вратарь «Вашингтона» Линдгрен с шатаутом и Пастрняк с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного дня.
Третья звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 3 (2+1) очками в матче с «Аризоной» (5:3).
Вторая звезда – вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен с матчем на ноль против «Рейнджерс» (4:0) при 31 отраженном броске. Он стал 4-м голкипером в истории, сделавшим шатаут против команды своего брата.
Первая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 3 (2+1) очками в матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ). Он стал единоличным лидером лиги во всех трех категориях результативности – по очкам, голам и передачам.
Пастерняк 317
Мэтьюс 317
Дразатль 317
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