Кучеров с 2+1, вратарь «Вашингтона» Линдгрен с шатаутом и Пастрняк с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Бостон Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ Никита Кучеров Давид Пастрняк Чарли Линдгрен Хоккей

Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного дня. 

Третья звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк с 3 (2+1) очками в матче с «Аризоной» (5:3). 

Вторая звезда – вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен с матчем на ноль против «Рейнджерс» (4:0) при 31 отраженном броске. Он стал 4-м голкипером в истории, сделавшим шатаут против команды своего брата

Первая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 3 (2+1) очками в матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ). Он стал единоличным лидером лиги во всех трех категориях результативности – по очкам, голам и передачам

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7 комментариев
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Интересно , по шайбам за карьеру
Пастерняк 317
Мэтьюс 317
Дразатль 317
+5
-1
+4
Ответ BaD RaD #47
Вообще не шутит Куч) что то задумал )
Я думаю он хочет на Ришара замахнуться, его он еще не брал, было бы здорово еще и этот рубеж покорить.
+4
0
+4
Вообще не шутит Куч) что то задумал )
+3
0
+3
Ответ BaD RaD #47
Вообще не шутит Куч) что то задумал )
Побить своё прежнее достижение?
+3
0
+3
🤞🤞🤞
💪💪💪
🔥🔥🔥
+2
0
+2
Никита начал успешно новую победную серию по забитым голам и голевым передачам -успеха продолжительного !
+1
0
+1
Ответ ovi1000
Интересно , по шайбам за карьеру Пастерняк 317 Мэтьюс 317 Дразатль 317
Уйдёт Ови, будет их Заруба привлекать
0
0
0
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