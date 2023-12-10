Кучеров с 2+1, вратарь «Вашингтона» Линдгрен с шатаутом и Пастрняк с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного дня.

Третья звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Аризоной» (5:3).

Вторая звезда – вратарь « » с матчем на ноль против «Рейнджерс» (4:0) при 31 отраженном броске. Он стал 4-м голкипером в истории, сделавшим шатаут против команды своего брата.

Первая звезда – форвард « » Никита Кучеров с 3 (2+1) очками в матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ). Он стал единоличным лидером лиги во всех трех категориях результативности – по очкам, голам и передачам.