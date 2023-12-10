Кучеров единолично возглавил гонку ассистентов НХЛ – 28 передач. Он лидирует во всех 3 категориях результативности

Никита Кучеров единолично возглавил гонку ассистентов НХЛ с 28 передачами.

Форвард « » набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

В его активе стало 28 результативных передач в 28 играх при 47 очках. Россиянин стал единоличным лидером гонки ассистентов.

Второе место делят защитники (« », 27 передач в 28 играх) и (« , 27 в 24).

Таким образом, на данный момент единолично лидирует в лиге во всех трех категориях результативности – по очкам, голам и передачам.