Кучеров единолично возглавил гонку ассистентов НХЛ – 28 передач. Он лидирует во всех 3 категориях результативности

Теги рейтинги Тампа-Бэй Ванкувер Колорадо НХЛ Никита Кучеров Кэйл Макар Куинн Хьюз Хоккей

Никита Кучеров единолично возглавил гонку ассистентов НХЛ с 28 передачами.

Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3 ОТ). 

В его активе стало 28 результативных передач в 28 играх при 47 очках. Россиянин стал единоличным лидером гонки ассистентов

Второе место делят защитники Куинн ХьюзВанкувер», 27 передач в 28 играх) и Кэйл МакарКолорадо, 27 в 24). 

Таким образом, Кучеров на данный момент единолично лидирует в лиге во всех трех категориях результативности – по очкам, голам и передачам. 

 

6 комментариев
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Машина просто !
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Автору новости за внимательность к юзерам респект)
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Емаааа🔥🔥🔥🔥
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На 182 место вышел по передачам за всю историю нхл.
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