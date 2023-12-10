Линдгрен из «Вашингтона» – 4-й вратарь в истории НХЛ с шатаутом против команды своего брата. Он отразил 31 бросок «Рейнджерс»

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Чарли Линдгрен сыграл на ноль против «Рейнджерс» (4:0) и вошел в историю НХЛ.

Вратарь «Вашингтона» стал 4-м представителем своего амплуа в истории лиги, сыгравшим на ноль против команды, за которую выступал его брат. 

29-летний голкипер и 25-летний защитник клуба из Нью-Йорка Райан Линдгрен впервые сыграли друг против друга в матче НХЛ.

Ранее сыграть на ноль против команды брата удавалось трем вратарям.

Это Тайни Томпсон («Бостон», 12 таких матчей против Пола Томпсона, последний случай – в 1937 году), Тони Эспозито («Чикаго», 4 матча против Фила Эспозито, последний случай – в 1974 году) и Билли Смит («Айлендерс», 1 матч против Горда Смита в 1974 году). 

Отметим, что Райан сегодня нанес 3 броска по воротам своего брата. В истории лиги было всего 4 пары братьев, в которых один забивал другому.

Фил Эспозито 26 раз забивал Тони (с учетом плей-офф, последний случай – в 1980 году), Пол Томпсон 13 раз забивал Тайни (последний случай – в 1938 году), Брайан Смит забил Гэри Смиту в 1967 году, Матье Бирон забил Мартину Бирону в 2003 году (последний случай на сегодня). 

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