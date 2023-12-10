Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 7 очков. У него 47 баллов в 28 играх, у Миллера – 40 в 28

Теги рейтинги Бостон Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Джей Ти Миллер Давид Пастрняк Хоккей

Никита Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 7 очков.

Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3 ОТ). 

В активе россиянина стало 47 (19+28) очков в 28 матчах в текущем сезоне.

На втором месте идет форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (40 очков в 28 играх, 15+25), сегодня забросивший шайбу в матче с «Каролиной» (4:3). 

На третьем месте идет форвард «Бостона» Давид Пастрняк (39 очков в 26 играх, 16+23), сегодня набравший 3 (2+1) очка в матче с «Аризоной» (5:3). 

8 комментариев
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Ответ Евгений Белоус
в среднем Куч набирает больше очков чем Мак
так Мак вначале дал фору))
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Ответ Tungus85
У Эдмонтона на 5 игр меньше, получается не такой и большой отрыв.
в этих 5 играх еще набрать надо 13 очков) если мы говорим про Макди)
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