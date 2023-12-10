Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 7 очков. У него 47 баллов в 28 играх, у Миллера – 40 в 28
Никита Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 7 очков.
Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).
В активе россиянина стало 47 (19+28) очков в 28 матчах в текущем сезоне.
На втором месте идет форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (40 очков в 28 играх, 15+25), сегодня забросивший шайбу в матче с «Каролиной» (4:3).
На третьем месте идет форвард «Бостона» Давид Пастрняк (39 очков в 26 играх, 16+23), сегодня набравший 3 (2+1) очка в матче с «Аризоной» (5:3).