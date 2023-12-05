Кучеров с 16 шайбами делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом и Райнхартом. До лидера Босера – 1 гол
Никита Кучеров с 16 шайбами делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ.
Сегодня форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (4:0).
Россиянин с 16 шайбами в 25 матчах делит 2-е место в гонке снайперов с Остоном Мэттьюсом («Торонто», 16 в 22) и Сэмом Райнхартом («Флорида», 16 в 24).
Лидирует форвард «Ванкувера» Брок Босер (17 в 25).
У трех форвардов сейчас по 15 шайб – этой отметки достигли Артемий Панарин («Рейнджерс», 23 игры), Кайл Коннор («Виннипег», 24 игры) и Сидни Кросби («Питтсбург», 24 игры).