Кучеров с 16 шайбами делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом и Райнхартом. До лидера Босера – 1 гол

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Никита Кучеров с 16 шайбами делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ.

Сегодня форвард «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (4:0). 

Россиянин с 16 шайбами в 25 матчах делит 2-е место в гонке снайперов с Остоном МэттьюсомТоронто», 16 в 22) и Сэмом Райнхартом («Флорида», 16 в 24). 

Лидирует форвард «Ванкувера» Брок Босер (17 в 25). 

У трех форвардов сейчас по 15 шайб – этой отметки достигли Артемий Панарин («Рейнджерс», 23 игры), Кайл Коннор («Виннипег», 24 игры) и Сидни Кросби («Питтсбург», 24 игры). 

4 комментария
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Пока все плотняком, интересно наблюдать за гонкой
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С такой игрой , Кучеров фаворит , либо Пойнт.
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