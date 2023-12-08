Коннор сделал дубль в матче с «Колорадо» и делит 2-е место в гонке снайперов с Кучеровым и Райнхартом. У них по 17 голов, у лидера Босера – 18
Кайл Коннор сделал дубль в игре с «Колорадо» и делит 2-е место в гонке снайперов .
Форвард «Виннипега» дважды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:2). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота.
В его активе стало 17 шайб в 25 играх при 28 очках.
Он делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ с Сэмом Райнхартом («Флорида», 17 в 25) и Никитой Кучеровым («Тампа», 17 в 27).
Лидирует Брок Босер из «Ванкувера» – 18 шайб в 27 играх.