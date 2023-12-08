Коннор сделал дубль в матче с «Колорадо» и делит 2-е место в гонке снайперов с Кучеровым и Райнхартом. У них по 17 голов, у лидера Босера – 18

Кайл Коннор сделал дубль в игре с «Колорадо» и делит 2-е место в гонке снайперов .

Форвард « » дважды отличился в матче регулярного чемпионата с «Эвеланш» (4:2). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота.

В его активе стало 17 шайб в 25 играх при 28 очках.

Он делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ с («Флорида», 17 в 25) и (« », 17 в 27).

Лидирует Брок Босер из «Ванкувера» – 18 шайб в 27 играх.