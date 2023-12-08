Коннор сделал дубль в матче с «Колорадо» и делит 2-е место в гонке снайперов с Кучеровым и Райнхартом. У них по 17 голов, у лидера Босера – 18

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Виннипег Сэм Райнхарт Кайл Коннор Брок Босер Хоккей

Кайл Коннор сделал дубль в игре с «Колорадо» и делит 2-е место в гонке снайперов .

Форвард «Виннипега» дважды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:2). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота. 

В его активе стало 17 шайб в 25 играх при 28 очках. 

Он делит 2-е место в гонке снайперов НХЛ с Сэмом Райнхартом («Флорида», 17 в 25) и Никитой КучеровымТампа», 17 в 27). 

Лидирует Брок Босер из «Ванкувера» – 18 шайб в 27 играх. 

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый недооцененный снайпер на данный момент. Каждый сезон на высоком уровне.
+5
-1
+4
Плотненько в списке лучших снайперов.
0
0
0
Ришар, по крайней мере пока, в этом сезоне вообще непредсказуемый
0
0
0
В этих Коннорах уже запутаться можно.:)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий