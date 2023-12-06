Босер забросил 18-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. Панарин на 2-м месте – делит с Кучеровым, Мэттьюсом и Райнхартом

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Флорида Ванкувер НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Сэм Райнхарт Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Брок Босер забросил 18-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Форвард «Ванкувера» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:6). 

В его активе стало 18 голов в 26 играх при 30 очках. 

Второе место делят сразу 4 форварда – Остон МэттьюсТоронто», 16 шайб в 22 играх), Артемий Панарин («Рейнджерс», 16 в 24, присоединился к группе сегодня), Сэм Райнхарт («Флорида», 16 в 24), Никита Кучеров («Тампа», 16 в 25).

2 комментария
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Босер удивляет, но усы думаю затаились не с проста, ждут своих хеттриков
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