Босер забросил 18-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. Панарин на 2-м месте – делит с Кучеровым, Мэттьюсом и Райнхартом

Брок Босер забросил 18-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Форвард « » отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (5:6).

В его активе стало 18 голов в 26 играх при 30 очках.

Второе место делят сразу 4 форварда – (« », 16 шайб в 22 играх), («Рейнджерс», 16 в 24, присоединился к группе сегодня), Сэм Райнхарт («Флорида», 16 в 24), Никита Кучеров («Тампа», 16 в 25).