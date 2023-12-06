Босер забросил 18-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. Панарин на 2-м месте – делит с Кучеровым, Мэттьюсом и Райнхартом
Брок Босер забросил 18-ю шайбу в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов.
Форвард «Ванкувера» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:6).
В его активе стало 18 голов в 26 играх при 30 очках.
Второе место делят сразу 4 форварда – Остон Мэттьюс («Торонто», 16 шайб в 22 играх), Артемий Панарин («Рейнджерс», 16 в 24, присоединился к группе сегодня), Сэм Райнхарт («Флорида», 16 в 24), Никита Кучеров («Тампа», 16 в 25).