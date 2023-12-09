Сычев о хоккее: «Мостовой настоящий класс показывает. Он и в футболе Царь, и в хоккее»
Дмитрий Сычев назвал Александра Мостового лучшим хоккеистом среди футболистов.
Бывшие игроки сборной России по футболу стали помощниками главных тренеров команд-участниц Фонбет Матча звезд КХЛ.
«Я родился в Омске и с детства играл в русский хоккей, но не могу сказать, что на льду выгляжу лучше всех из бывших футболистов.
На самом деле настоящий класс показывает Александр Мостовой. Смотрится получше многих.
Это неудивительно, ведь он же у нас Царь. Он и в футболе Царь, и в хоккее», – сказал Сычев.
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