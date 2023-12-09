Сычев о хоккее: «Мостовой настоящий класс показывает. Он и в футболе Царь, и в хоккее»

Дмитрий Сычев назвал Александра Мостового лучшим хоккеистом среди футболистов.

Бывшие игроки сборной России по футболу стали помощниками главных тренеров команд-участниц Фонбет Матча звезд .

«Я родился в Омске и с детства играл в русский хоккей, но не могу сказать, что на льду выгляжу лучше всех из бывших футболистов.

На самом деле настоящий класс показывает . Смотрится получше многих.

Это неудивительно, ведь он же у нас Царь. Он и в футболе Царь, и в хоккее», – сказал .

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