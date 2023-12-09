Сычев о хоккее: «Мостовой настоящий класс показывает. Он и в футболе Царь, и в хоккее»

Теги Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ любительский хоккей Хоккей

Дмитрий Сычев назвал Александра Мостового лучшим хоккеистом среди футболистов.

Бывшие игроки сборной России по футболу стали помощниками главных тренеров команд-участниц Фонбет Матча звезд КХЛ.

«Я родился в Омске и с детства играл в русский хоккей, но не могу сказать, что на льду выгляжу лучше всех из бывших футболистов.

На самом деле настоящий класс показывает Александр Мостовой. Смотрится получше многих.

Это неудивительно, ведь он же у нас Царь. Он и в футболе Царь, и в хоккее», – сказал Сычев.

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19 комментариев
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Сычёв вписан вместо Аршавина в лучшие российские футболисты
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Мостовой умеет чеканить шайбу?
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Ответ Максим Седов
Ну лизнул так лизнул....
Да они все рофлят с него судя по всему)
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Видел как Мостовой играет в хоккей, реально топ. Соглашусь с Сычем
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Царь он и в Африке Царь
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Если б Мостовой снимался в "Кровавом спорте", то Ван Дамму и не светило бы стать чемпионом по кумитэ.
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Мостовой на уровне . С хорошим катанием , на порядок лучше Сычева , голову держит, леворукий . На льду сразу видно , что он игровик , хоть и играет в защите. Но Сычев старается, его увлек хоккей. Думаю , через год / два Дмитрий подтянется . Все -таки для спортсмена легче даются новые виды спорта.
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Ответ Клирик
Это серьёзно сейчас? Не в курсе просто. Пьяным бегать в футболе можно, в хоккее трудно.
Да серьезно, я тогда жил в Пересвете, это в московской области, недалеко от Сергиева Посада, там в пересвете база бывшего олимп чемпиона Легкова. И хоккейная площадка есть. И вот там частенько собирали команду и играли , царь , кстати, с сычем в одной команде был. Уровнем хоккея от царя был удивлен, спортивное мышление у него некст левел. Много лучше Сыча. Было это года 4 назад, как сейчас, не знаю. Но когда видишь его на площадке, понимаешь, почему он был хорошим футболистом
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Ответ Алексей Иванов
Мостовой умеет чеканить шайбу?
Если только рукой 😉😏
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Ответ Алексей Иванов
Мостовой умеет чеканить шайбу?
Здит громко
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Кто же в хоккее из тренеров станет жертвой, как Абаскаль?
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Мостового в СКА!!!
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Может тренировать и хоккейный Спартак!
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Ответ Клирик
Я вам верю. Но ключевое слово здесь: четыре года назад, он ооочень сильно сдал. Это видно по интервью, как минимум. Много свидетелей из пивной, где он проводит последние два года, а это тяжело для организма и мозга.
Ну может быть.
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