Аршавин о Мостовом в хоккее: «Он выглядел слабенько, когда я с ним пересекся на льду. Ему постоянно пихали за обрезы»
Андрей Аршавин рассказал об ошибках Александра Мостового во время игры в хоккей.
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу ответил на вопрос о хоккейном уровне известных футболистов.
«Кто лучший хоккеист среди отечественных экс-футболистов? Назову Романа Широкова.
А вот Мостовой, когда я с ним пересекся на льду, выглядел слабенько. Ему постоянно пихали со скамейки за обрезы.
Я же стараюсь, как и на поле, выдавать ювелирные передачи. Лучше сделаю пас, чем брошу. Пока я все-таки слабенький, тем более играю не так часто.
В хоккее нагрузки не менее серьезные, а другие. Сколько я ни выходил на лед, никогда ничего не болело. Стоит же провести футбольный матч, как сразу ощущается дискомфорт», – сказал Аршавин.
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