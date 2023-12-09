Аршавин о Мостовом в хоккее: «Он выглядел слабенько, когда я с ним пересекся на льду. Ему постоянно пихали за обрезы»

Теги Андрей Аршавин Роман Широков премьер-лига Россия Александр Мостовой любительский хоккей Хоккей

Андрей Аршавин рассказал об ошибках Александра Мостового во время игры в хоккей.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу ответил на вопрос о хоккейном уровне известных футболистов.

«Кто лучший хоккеист среди отечественных экс-футболистов? Назову Романа Широкова.

А вот Мостовой, когда я с ним пересекся на льду, выглядел слабенько. Ему постоянно пихали со скамейки за обрезы.

Я же стараюсь, как и на поле, выдавать ювелирные передачи. Лучше сделаю пас, чем брошу. Пока я все-таки слабенький, тем более играю не так часто.

В хоккее нагрузки не менее серьезные, а другие. Сколько я ни выходил на лед, никогда ничего не болело. Стоит же провести футбольный матч, как сразу ощущается дискомфорт», – сказал Аршавин.

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12 комментариев
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Ничего удивительного. Коньками чеканить шайбу неудобно.
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Ну всё, Аршавин выписан из лучших российских футболистов
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Ответ Spaten
Пихали наверное за футбол на льду)) под себя в хоккее не уберёшь
вообще-то уберешь при умении
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Ответ Назар Игорь
Бобров одинаково успешно играл и в футбол и в хоккей с шайбой. А Численко, Маслов и Ильин зимой одевали коньки и отлично играли в бенди.
Бенди это игра гейропейская, в России - хоккей с мячом😁
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Пихали наверное за футбол на льду)) под себя в хоккее не уберёшь
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И кто-то крикнул ещё: говорят Царь не настоящий )
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Обрезы? Аршавин, наверное, что-то путает! Говорит о Царе, как будто это раввин какой-то ;)
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Не в свои сани не садись. )
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Ответ Назар Игорь
Бобров одинаково успешно играл и в футбол и в хоккей с шайбой. А Численко, Маслов и Ильин зимой одевали коньки и отлично играли в бенди.
это новость для кого-то? и к чему это? это были другие времена
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