Овчинников про обучение Мостового на тренера: «Александр вовлечен и активен. Тренер и игрок – это разное. В процессе обучения все проходят модули по нутрициологии и психологии»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Сергей Овчинников Матч ТВ Футбол

Сергей Овчинников рассказал о ходе обучения Александра Мостового на тренера.

Экс-вратарь сборной России занимает должность начальника отдела подготовки тренеров академии РФС. С конца августа Мостовой проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.

– Один из ярких представителей академии РФС – Александр Мостовой. Как он показывает себя в учебе?

– Александр очень вовлечен и активен. Ну, а то, что он иногда говорит, что не слушает или уже сто раз слышал – ну вы же понимаете, что популярность требует некоторой эпатажности.

Повторюсь, Александр Владимирович относится к учебе очень серьезно. Наряду с остальными учениками академии. Он сильный футболист в прошлом и понимает очень многое.

Просто всем нужно понимать, что тренер и игрок – это разное. В процессе обучения все проходят такие модули, которые никто бы не понял в бытность футболистом: например, нутрициология, психология. Их должен пройти каждый, кто закрывает ту или иную лицензию.

Такие модули формируют современного тренера. Тренер должен быть вооружен тем инструментарием, который бы позволил ему компетентно работать в своей сфере. Что касается Мостового, на сегодня у нас к нему нет претензий по обучению.

– Прогулов нет?

– Нет, вы что! Хоть бы одно опоздание было (улыбается). Александр – пример и образец для многих, он понимает свою социальную ответственность и несет эту нагрузку. Он блестяще реализует все задуманное, – сказал Овчинников.

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3 комментария
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Удачи царю!
Учиться, учиться и ещё раз учиться!)
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Спартак, ну ты все понял.
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