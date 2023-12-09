Бушар с 2+1, Бобровский с 26 сэйвами в матче с «Питтсбургом» и Чинахов с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Эван Бушар, Сергей Бобровский и Егор Чинахов – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Коламбуса» Егор Чинахов с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:2). Россиянин установил личный рекорд результативности за игру в лиге.
Вторая звезда – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 26 бросков из 27 в матче с «Питтсбургом» (3:1). Россиянин вышел на 19-е место по победам в истории лиги (373).
Первая звезда – защитник «Эдмонтона» Эван Бушар с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:3). Игрок продлил результативную серию до 10 матчей.