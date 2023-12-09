Бушар с 2+1, Бобровский с 26 сэйвами в матче с «Питтсбургом» и Чинахов с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Теги Флорида Коламбус Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Эван Бушар Егор Чинахов Хоккей

Эван Бушар, Сергей Бобровский и Егор Чинахов – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Коламбуса» Егор Чинахов с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:2). Россиянин установил личный рекорд результативности за игру в лиге.

Вторая звезда – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 26 бросков из 27 в матче с «Питтсбургом» (3:1). Россиянин вышел на 19-е место по победам в истории лиги (373). 

Первая звезда – защитник «Эдмонтона» Эван Бушар с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:3). Игрок продлил результативную серию до 10 матчей. 

1 комментарий
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Чинахов попал в звёзды дня.Это похвально.Значит лига оценила его игру.
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