Бушар с 2+1, Бобровский с 26 сэйвами в матче с «Питтсбургом» и Чинахов с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Эван Бушар, Сергей Бобровский и Егор Чинахов – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:2). Россиянин установил личный рекорд результативности за игру в лиге.

Вторая звезда – вратарь «Флориды» , отразивший 26 бросков из 27 в матче с «Питтсбургом» (3:1). Россиянин вышел на 19-е место по победам в истории лиги (373).

Первая звезда – защитник « » с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:3). Игрок продлил результативную серию до 10 матчей.