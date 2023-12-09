Бушар набрал 2+1 в матче с «Миннесотой». Он 2-й защитник в истории «Эдмонтона» с очками в 10+ играх подряд, Коффи был 1-м
Защитник «Эдмонтон» Эван Бушар набрал очки в 10-м матче подряд.
Канадец сделал дубль и отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3).
Бушар продлил свою результативную серию до 10 игр подряд (4+11 на отрезке). Эван – второй защитник в истории клуба с таким достижением.
Ранее серии из 10+ игр с очками подряд выдавал только Пол Коффи, сейчас являющийся тренером «Ойлерс» по работе с защитниками (7 раз, лучший результат – 28 игр в сезоне-1985/86).
Всего в сезоне у Бушара стало 27 (7+20) баллов в 24 играх.