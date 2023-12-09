Бушар набрал 2+1 в матче с «Миннесотой». Он 2-й защитник в истории «Эдмонтона» с очками в 10+ играх подряд, Коффи был 1-м

Теги рейтинги Миннесота Эдмонтон НХЛ Пол Коффи Эван Бушар Хоккей

Защитник «Эдмонтон» Эван Бушар набрал очки в 10-м матче подряд.

Канадец сделал дубль и отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3). 

Бушар продлил свою результативную серию до 10 игр подряд (4+11 на отрезке). Эван – второй защитник в истории клуба с таким достижением. 

Ранее серии из 10+ игр с очками подряд выдавал только Пол Коффи, сейчас являющийся тренером «Ойлерс» по работе с защитниками (7 раз, лучший результат – 28 игр в сезоне-1985/86). 

Всего в сезоне у Бушара стало 27 (7+20) баллов в 24 играх. 

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