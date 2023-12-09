Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ (373), обогнав Муга
Сергей Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ.
Вратарь «Флориды» отразил 26 из 27 бросков «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата (3:1).
Победа стала для него 13-й в сезоне и 373-й за карьеру в рамках регулярок (662 игры).
35-летний россиянин вышел на чистое 19-е место в истории НХЛ по их числу, обогнав Энди Муга (372 победы в 713 играх).
На 18-м месте идет Джон Ванбисбрук (374 в 882), на 17-м – Джонатан Куик («Рейнджерс», 382 в 762, занимает 2-е место среди действующих вратарей), на 16-м – Майк Вернон (385 в 782), на 15-м – Доминик Гашек (389 в 735, занимает 2-е место среди европейских вратарей).
Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродеру (691 в 1266). Среди действующих вратарей лучший результат у Марка-Андре Флери («Миннесота», 548 в 995), среди европейцев – у Хенрика Лундквиста (459 в 887).
Неужели впервые с 2017/2018 закончит сезон пропуская менее 2,5 шайб.