Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ (373), обогнав Муга

Сергей Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 26 из 27 бросков « » в матче регулярного чемпионата (3:1).

Победа стала для него 13-й в сезоне и 373-й за карьеру в рамках регулярок (662 игры).

35-летний россиянин вышел на чистое 19-е место в истории НХЛ по их числу, обогнав Энди Муга (372 победы в 713 играх).

На 18-м месте идет (374 в 882), на 17-м – («Рейнджерс», 382 в 762, занимает 2-е место среди действующих вратарей), на 16-м – (385 в 782), на 15-м – (389 в 735, занимает 2-е место среди европейских вратарей).

Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродеру (691 в 1266). Среди действующих вратарей лучший результат у Марка-Андре Флери («Миннесота», 548 в 995), среди европейцев – у Хенрика Лундквиста (459 в 887).