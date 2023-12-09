Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ (373), обогнав Муга

Теги рейтинги Питтсбург Флорида Сергей Бобровский Доминик Гашек НХЛ Джон Ванбисбрук Майк Вернон Джонатан Куик Хоккей

Сергей Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 26 из 27 бросков «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата (3:1).

Победа стала для него 13-й в сезоне и 373-й за карьеру в рамках регулярок (662 игры). 

35-летний россиянин вышел на чистое 19-е место в истории НХЛ по их числу, обогнав Энди Муга (372 победы в 713 играх).

На 18-м месте идет Джон Ванбисбрук (374 в 882), на 17-м – Джонатан Куик («Рейнджерс», 382 в 762, занимает 2-е место среди действующих вратарей), на 16-м – Майк Вернон (385 в 782), на 15-м – Доминик Гашек (389 в 735, занимает 2-е место среди европейских вратарей). 

Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродеру (691 в 1266). Среди действующих вратарей лучший результат у Марка-Андре Флери («Миннесота», 548 в 995), среди европейцев – у Хенрика Лундквиста (459 в 887). 

9 комментариев
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Ответ Александр Бабуев
В этом сезоне нужно становится самым побеждающим европейским вратарем!
До короля Хенрика 86 побед. Боюсь, даже за целый сезон не отыграть, так как матчей 82 всего)) При хорошей проектной мощности, этот и еще 2 сезона как минимум.
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+4
Бобру нужна чашка. Везина у него уже есть, и тогда его карьера будет считаться очень успешной. А по победам , ему под силу минимум 400 побед одержать, а если без травм и побольше удачи , то можно попробывать и результат 450-500 замахнуться.
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Ответ ogent
Бобру нужна чашка. Везина у него уже есть, и тогда его карьера будет считаться очень успешной. А по победам , ему под силу минимум 400 побед одержать, а если без травм и побольше удачи , то можно попробывать и результат 450-500 замахнуться.
400 у него будет уже в этом сезоне, если не будет травм
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2,42
Неужели впервые с 2017/2018 закончит сезон пропуская менее 2,5 шайб.
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Ну Ванбисбрука может до Нового года обойдет,впереди Куик, который сейчас тоже хорошо играет!
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Сергей прям вторую молодость переживает. И Флорида в этом сезоне на порядок надежней в обороне
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