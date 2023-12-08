Леонтьев о КХЛ: «Правила каждый год меняются. То нельзя трогать вратаря, то можно чуть ли не тачдауны заносить вместе с ним. У хоккеистов голова кругом идет»

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев правила лимит на легионеров лимит на молодых игроков Хоккей

Олег Леонтьев высказался об изменениях в правилах Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что бы вы поменяли в современной КХЛ? Кто-то говорит про площадки, единый стандарт. Кто-то про лимит, что он вообще не нужен. Ваше мнение?

– Я бы в современной КХЛ поменял то, что очень часто меняется в правилах: например, количество лимитчиков и легионеров. Должна быть какая-то стабильность на длинные сроки.

Например, установили на пять лет три легионера, канадскую площадку и другие правила. Они каждый год меняются, то нельзя трогать вратаря, то нельзя находиться в площади ворот, у хоккеистов голова кругом идет.

Сейчас правила настолько изменились, что можно атаковать вратаря и чуть ли не тачдауны заносить вместе с ним. Нужно, чтобы все это стабильно планировалось и оставалось в силе на несколько лет, как бюджет страны, например, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

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2 комментария
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Кажется, хоккеистам пофиг, учитывая, что в голове у них хоккей, насвай, ну и прочее из той знаменитой картинки сделанной в painte, они об этом даже не задумываются, просто знают: могут засчитать, а могут и нет. А вот болельщикам, это да, голова кругом.
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Кто же инициатор изменений в правилах? Может ему сказать : «Пшел вон из хоккея»?
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