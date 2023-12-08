Карбери о том, что Овечкин набрал 1500 очков в НХЛ: «Это грандиозно. Еще один пример его величия»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери высказался о достижении Овечкиным отметки 1500 очков в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).

В активе 38-летнего Александра Овечкина стало 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярок НХЛ

«Это грандиозно. Еще один пример его величия и того, чего он смог достичь в этой лиге», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й

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3 комментария
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Ответ Павел Гаврош
Что-то у будующего депутата вообще сезон не клеиться.Чем занимался всё лето я хз.Набирать форму походу регулярки ну такое себе.Команду если честно он подводит такой игрой.
Нууууу писать что именно Овечкин подводит команду, такое себе, бро.
То что Саня просел и сник - это понятно. Но ведь там вся команда сама себя подводит.
Овечкин так то не единственный нападающий в команде. Другие тоже могут и должны забивать шайбы (ну ходят слухи что Овечкин не запрещал им это делать), однако тоже чëт не особо активничают: на данный момент по забитым шайбам Вашингтон Кэпиталз занимает 32 место среди всех 32 команд в лиге, на минуточку.
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