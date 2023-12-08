Карбери о том, что Овечкин набрал 1500 очков в НХЛ: «Это грандиозно. Еще один пример его величия»
Спенсер Карбери высказался о достижении Овечкиным отметки 1500 очков в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).
В активе 38-летнего Александра Овечкина стало 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярок НХЛ
«Это грандиозно. Еще один пример его величия и того, чего он смог достичь в этой лиге», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й
То что Саня просел и сник - это понятно. Но ведь там вся команда сама себя подводит.
Овечкин так то не единственный нападающий в команде. Другие тоже могут и должны забивать шайбы (ну ходят слухи что Овечкин не запрещал им это делать), однако тоже чëт не особо активничают: на данный момент по забитым шайбам Вашингтон Кэпиталз занимает 32 место среди всех 32 команд в лиге, на минуточку.