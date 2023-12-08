Депутат Свищев про каток имени Овечкина в США: «Чем больше открывается объектов в честь наших спортсменов, тем лучше. Этим надо гордиться»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, что в США откроют каток имени Овечкина.

Каток имени Александра Овечкина может быть открыт в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

«В Москве тоже идет строительство центра хоккея имени . Считаю, что признание заслуг любого спортсмена с мировым именем, – это достояние не только его самого, но и всей страны.

Овечкин – феноменальный игрок, который воспитывался в российской школе хоккея. У нас много известных людей, которые прославили американский и канадский хоккей, а также российский и советский. Чем больше открывается объектов в честь наших спортсменов, тем лучше. Этим надо гордиться и радоваться. Лично я ничего плохого не вижу.

В центре хоккея Овечкина в Москве будут воспитываться детишки. И сам Александр всегда говорил, что гордится тем, что он россиянин. Овечкин мечтает и дальше выступать за нашу хоккейную сборную.

Овечкин – достойным пример подражания для всей молодежи», – заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту .

В США откроют каток имени Овечкина. Проведут аукцион с названием Gr802, посвященный 802 голам Александра в НХЛ