Депутат Свищев про каток имени Овечкина в США: «Чем больше открывается объектов в честь наших спортсменов, тем лучше. Этим надо гордиться»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, что в США откроют каток имени Овечкина.

Каток имени Александра Овечкина может быть открыт в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

«В Москве тоже идет строительство центра хоккея имени Александра Овечкина. Считаю, что признание заслуг любого спортсмена с мировым именем, – это достояние не только его самого, но и всей страны.

Овечкин – феноменальный игрок, который воспитывался в российской школе хоккея. У нас много известных людей, которые прославили американский и канадский хоккей, а также российский и советский. Чем больше открывается объектов в честь наших спортсменов, тем лучше. Этим надо гордиться и радоваться. Лично я ничего плохого не вижу.

В центре хоккея Овечкина в Москве будут воспитываться детишки. И сам Александр всегда говорил, что гордится тем, что он россиянин. Овечкин мечтает и дальше выступать за нашу хоккейную сборную.

Овечкин – достойным пример подражания для всей молодежи», – заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В США откроют каток имени Овечкина. Проведут аукцион с названием Gr802, посвященный 802 голам Александра в НХЛ

9 комментариев
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Например, стадион в честь Исинбаевой в Дагестане. Хотя, постойте...
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Представляю, как бы этот депутат сыпал проклятьями, если бы у нас открыли каток имени Грецки или Кросби
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Ответ Ебздрогыч
Представляю, как бы этот депутат сыпал проклятьями, если бы у нас открыли каток имени Грецки или Кросби
Это другое)) тут бы налицо было вторжение геев из НАТО в наши духовные скрепы
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не могу понять, а зачем спортс помогает депутатам выполнять ки пи ай по цитируемости?
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я бы без спортса про такого депутата и не слышал бы даже
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Переобулся, как обычно. Типичный депутат.
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в Дагестане открыли стадион им. Исинбаевой , но гордились почему-то недолго .
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"Чем больше открывается объектов в честь наших спортсменов, тем лучше. (с) Достижения Овечкина уникальны, здесь вопросов быть не может. Но кому лучше от того, что в штатах откроется каток имени Овечкина? Абсолютное большинство граждан увидят только фото этого катка. К занятиям хоккеем, это вряд ли может стимулировать.
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как тока ови уедет в РФ на госдолжность на звание каток сразу поменяет.
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Молодец Александр! Разваливает эту ненавистную всем Америку изнутри!

Расшатывает и экономически и политически.. Ждём 13 - 14 декабря и громких заявлений от Александра!
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