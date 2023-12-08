Овечкин о достижении отметки 1500 очков в НХЛ: «Довольно крутое число. Без моих партнеров я бы никогда этого не достиг»

Александр Овечкин поделился ощущениями после достижения отметки 1500 очков в НХЛ.

Капитан « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).

В третьем периоде россиянин начал атаку, в результате которой Дилан Строум забросил свою 100-ю шайбу в лиге.

«Это довольно крутое число. Я всегда говорю, что без моих партнеров я бы никогда этого не достиг. Это классно», – сказал Овечкин после игры.

Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й