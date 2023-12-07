Кирилл Фастовский: «Кривокрасов мог возглавить «Сибирь» еще весной. Жду, что он будет более жестким тренером, чем Немировски»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Дэвид Немировски Сергей Кривокрасов КХЛ Хоккей

Кирилл Фастовский высказался о Сергее Кривокрасове на посту тренера «Сибири».

6 декабря клуб уволил Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Сергей Кривокрасов стал и.о. главного тренера.

«Вполне логично, что помощники, пришедшие с Немировски, с его отставкой покинут клуб. Но один из тренеров, приходивший одновременно с Дэвидом, работу с «Сибирью» продолжит. Работа Егора Подомацкого нас вполне устраивает, по нему нет вопросов. Тогда как по работе ушедших специалистов вопросов тоже было немало.

Ни с кем из новых помощников контракта у нас пока нет. Но в течение грядущего перерыва мы заменим всех ушедших.

Кривокрасов мог возглавить «Сибирь» еще весной. Его кандидатура рассматривалась на попечительском совете клуба. Пока мы не ведем поиски тренера со стороны. Рассчитываем, что Сергей Владимирович справится со своей задачей.

Если в ближайших играх после перерыва мы увидим, что он не справляется, то нужно будет принимать меры. Жду, что Кривокрасов будет более жестким тренером, чем Немировски», – сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

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3 комментария
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Более жёстким?…Как на счёт побед?🤔
+1
-1
0
Ответ Руслан Х
Более жёстким?…Как на счёт побед?🤔
ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ. ОТСТУПАТЬ УЖЕ НЕКУДА.
+1
-1
0
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