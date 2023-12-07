Плющев о Кривокрасове: «Очередной стрелочник. Если бы в «Сибири» было адекватное руководство, его могли были уволить даже раньше Немировски»

Теги Сибирь Дэвид Немировски Сергей Кривокрасов Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев высказался о кризисе в «Сибири».

6 декабря клуб уволил Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Сергей Кривокрасов стал и.о. главного тренера.

– Как цените назначение и.о. Кривокрасова?

– Послушайте, как можно назначать тренера, который отвечал за большинство, – и оно у «Сибири» предпоследнее в лиге?!

Если бы в клубе было адекватное руководство, то Кривокрасова могли были уволить даже раньше Немировски. Но понятно, чем эта кандидатура удобна. Очередной стрелочник. Скажем так, продолжается игра в тренерские наперстки.

– Ваш прогноз на развитие ситуации.

– Новосибирск – один из самых хоккейных городов России, с атмосферой, с болельщиками, с новейшей ареной. Но в последнее десятилетие, как ни тяжело это признавать, хоккей там в загоне. Барахтается «Сибирь», мало подпитки из клуба МХЛ, нет клуба ВХЛ.

При нынешнем уровне руководства выхода из кризиса не будет. Думаю, местные власти после истории с Немировским наконец-то это поймут, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

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