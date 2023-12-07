Владимир Плющев: «Назначение вялых, проходных тренеров – система работы нынешней «Сибири». Они послушные, без права голоса, не мешают делать дела»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Дэвид Немировски Сергей Кривокрасов Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал увольнение Дэвида Немировски из «Сибири».

– Три месяца назад вы дали нам интервью под заголовком «Фастовский сильно рискует с Немировски». Оказались правы!

– Послушайте, то, что произошло в «Сибири», никого не удивило. Гендиректор Фастовский там много лет крутит тренеров в режиме «один-два за сезон», причем в последние годы всплывают все более сомнительные фигуры. Немировски, как и сменивший его Кривокрасов, – в их числе.

Думаю, в сентябре такой прогноз по «Сибири» вам дали бы девять специалистов из десяти. Все на поверхности! Наоборот, лично я даже удивлен, что Немировски дотянул до зимы. Думал, с ним попрощаются уже в октябре.

– Что у Немировски не получилось?

– А что может получиться у человека, у которого нет профессионального образования и который в предыдущем клубе – «Торпедо» – как-то держался на плаву только за счет легионеров? Как он может сработать в российской хоккейной глубинке, если с трудом говорит на русском языке и ему собрали очень средний состав?

С самого начала сезона было видно, что команда функционально не совсем готова и что Немировски не справляется. Да он особо и не пытался справиться – работал без настроения, еле говорил, выглядел обреченным.

– Увольнение Немировски и его помощников-соотечественников – шаг в правильном направлении?

– Сейчас мне меньше всего хочется говорить об этом канадце, ведь он скорее стрелочник. Надо говорить о главном!

– О чем?

– Я не понял, как Немировски в таком сезоне вообще оказался в Новосибирске. Все знают, какая ситуация в мире, – и вдруг из Канады нам привозят труппу гастролеров. Да еще в клуб, который переезжает на новую арену и обязан выдавать яркий, безошибочный сезон. 

Тут все вопросы – именно к руководству клуба, в нем главная проблема. Назначение вялых, проходных тренеров – это система работы нынешней «Сибири». Они послушные, без права голоса, не мешают делать дела.

В хоккейном сообществе все это прекрасно знают и понимают. Почему не понимают местные власти и все это много лет терпят – вот загадка, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

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5 комментариев
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ну, тут, молодец, правду сказал
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У уважаемого Владимира Анатольевича двойные стандарты . С одной стороны пишет о профнепригодности Немировски , человека без образования , который за 20 сезонов поиграл в десятке клубов , в том числе во Флориде Пантерз 4 сезона и в ЦСКА . С другой стороны нахваливает Ротенберга , как тренера , который вообще ни на каком уровне не играл , даже на молодежном в российском чемпионате и закончивший ускоренные курсы тренеров в Омске . Сплошная коллизия . В том же ска все тренеры безмолвны , как рыбы. Кто из тренеров ска давал хоть одно интервью? Никто. Уверен , что после этого комментария возьмут интервью у Корешкова или Зубова , если еще те наберутся смелости давать интервью или им разрешит гениальный тренер.
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Нужно назначать упругих тренеров?
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"Сибирь" и "Трактор" упускают редкий шанс выйти в финал конференции - пока у лидеров Востока большие проблемы с составом и игрой.
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Ответ hett
ну, тут, молодец, правду сказал
Наконец-то, может прислушается правительство Новосибирской области к мнению авторитетного человека. Ау, спонсоры, не позорьте Сибирь
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