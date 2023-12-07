Владимир Плющев: «Назначение вялых, проходных тренеров – система работы нынешней «Сибири». Они послушные, без права голоса, не мешают делать дела»

Владимир Плющев прокомментировал увольнение Дэвида Немировски из «Сибири».

– Три месяца назад вы дали нам интервью под заголовком «Фастовский сильно рискует с Немировски». Оказались правы!

– Послушайте, то, что произошло в « », никого не удивило. Гендиректор Фастовский там много лет крутит тренеров в режиме «один-два за сезон», причем в последние годы всплывают все более сомнительные фигуры. Немировски, как и сменивший его Кривокрасов, – в их числе.

Думаю, в сентябре такой прогноз по «Сибири» вам дали бы девять специалистов из десяти. Все на поверхности! Наоборот, лично я даже удивлен, что Немировски дотянул до зимы. Думал, с ним попрощаются уже в октябре.

– Что у Немировски не получилось?

– А что может получиться у человека, у которого нет профессионального образования и который в предыдущем клубе – «Торпедо» – как-то держался на плаву только за счет легионеров? Как он может сработать в российской хоккейной глубинке, если с трудом говорит на русском языке и ему собрали очень средний состав?

С самого начала сезона было видно, что команда функционально не совсем готова и что Немировски не справляется. Да он особо и не пытался справиться – работал без настроения, еле говорил, выглядел обреченным.

– Увольнение Немировски и его помощников-соотечественников – шаг в правильном направлении?

– Сейчас мне меньше всего хочется говорить об этом канадце, ведь он скорее стрелочник. Надо говорить о главном!

– О чем?

– Я не понял, как Немировски в таком сезоне вообще оказался в Новосибирске. Все знают, какая ситуация в мире, – и вдруг из Канады нам привозят труппу гастролеров. Да еще в клуб, который переезжает на новую арену и обязан выдавать яркий, безошибочный сезон.

Тут все вопросы – именно к руководству клуба, в нем главная проблема. Назначение вялых, проходных тренеров – это система работы нынешней «Сибири». Они послушные, без права голоса, не мешают делать дела.

В хоккейном сообществе все это прекрасно знают и понимают. Почему не понимают местные власти и все это много лет терпят – вот загадка, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.