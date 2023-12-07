Александр Завьялов вошел в тренерский штаб «Сибири».

54-летний специалист стал ассистентом главного тренера команды.

Срок контракта с Александром Завьяловым рассчитан до конца текущего сезона.

3 октября Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера «Витязя». Ранее он работал помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе», «Ак Барсе» и «Торпедо».

Напомним, 6 декабря « » уволила Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Сергей Кривокрасов стал и.о. главного тренера.