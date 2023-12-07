Завьялов вошел в тренерский штаб «Сибири»

Теги Сибирь Сергей Кривокрасов КХЛ Александр Завьялов Хоккей

Александр Завьялов вошел в тренерский штаб «Сибири».

54-летний специалист стал ассистентом главного тренера команды.

Срок контракта с Александром Завьяловым рассчитан до конца текущего сезона. 

3 октября Завьялов ушел в отставку с поста главного тренера «Витязя». Ранее он работал помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе», «Ак Барсе» и «Торпедо». 

Напомним, 6 декабря «Сибирь» уволила Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Сергей Кривокрасов стал и.о. главного тренера.

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2 комментария
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Да уж. И стоило убирать Немировски, чтобы взять Завьялова. Витязь при нём в начале сезона утонул без малейших вариантов. Сибирь барахтается в борьбе за плей-офф. Видно решили её спустить по образу и подобию Витязя.
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Фастовский с козырей заходит.
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