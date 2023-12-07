Кучеров вышел на чистое 12-е место среди россиян по очкам в истории НХЛ, обойдя Зубова

Никита Кучеров вышел на чистое 12-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Форвард « » набрал 2 (1+1) балла в игре с «Питтсбургом».

Теперь на его счету 773 (293+480) очка в 670 играх НХЛ.

превзошел достижение Сергея Зубова (771 (152+619) балл в 1068 матчах) и вышел на чистое 12-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян.

На 11-м месте идет (779 (437+342) очков в 702 играх), на 10-м – (781 (337+444) балл в 850 матчах).

Рекордсмен по очкам в среди россиян – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1499 (827+672) балл в 1369 играх).