Кучеров вышел на чистое 12-е место среди россиян по очкам в истории НХЛ, обойдя Зубова

Теги рейтинги Тампа-Бэй Алексей Яшин Александр Овечкин Сергей Зубов НХЛ Павел Буре Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров вышел на чистое 12-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) балла в игре с «Питтсбургом».

Теперь на его счету 773 (293+480) очка в 670 играх НХЛ.

Никита Кучеров превзошел достижение Сергея Зубова (771 (152+619) балл в 1068 матчах) и вышел на чистое 12-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян.

На 11-м месте идет Павел Буре (779 (437+342) очков в 702 играх), на 10-м – Алексей Яшин (781 (337+444) балл в 850 матчах).

Рекордсмен по очкам в НХЛ среди россиян – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1499 (827+672) балл в 1369 играх).

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9 комментариев
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До Овечкина осталось 726+
+7
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+7
до Нового года может уже в десятку попасть
+5
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+5
Ответ Иван Иванов
Это нереально.
А мы то думали
+2
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+2
Буре и Яшин на очереди. 300 шайб и 500 передач тоже не за горами.
+1
0
+1
Кучеров догнал по шайбам Маккиннона (293) . Следующие среди действующих , Перрон (300) , Джеймс Ван Римсдейк (305) , Макдевид (311) .
+2
-2
0
Всегда казалось, что Буре некий эталон эффективности. Но Куч превзошёл его! Просто Браво!
0
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Ответ Михаил1970
До Овечкина осталось 726+
Это нереально.
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Ответ Leonardo_MU
Всегда казалось, что Буре некий эталон эффективности. Но Куч превзошёл его! Просто Браво!
да правильно казалось. Буре быстрее очки набирал, за меньшее количество матчей
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Ответ Leonardo_MU
Всегда казалось, что Буре некий эталон эффективности. Но Куч превзошёл его! Просто Браво!
Эффектности или все-таки эффективности?
Вроде как раз в чрезмерной эффективности он не был замечен.
А какие критерии рассматриваются?
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