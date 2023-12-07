Кучеров побил рекорд «Тампы» по числу игр подряд с ассистами – 11

Теги Тампа-Бэй Брэд Ричардс Мартен Сен-Луи НХЛ рекорды Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров побил рекорд «Тампы» по числу игр подряд с ассистами.

Сегодня он набрал 2 (1+1) балла в игре с «Питтсбургом» (3:1), продлив свою серию с передачами.

Форвард сделал ассист в 11-м матче подряд, установив новый рекорд «Тампы».

Предыдущий рекорд был установлен Брэдом Ричардсом (10 игр подряд с ассистами в сезоне-2005/06) и повторен Мартеном Сен-Луи (дважды – 2006/07 и 2009/10).

Всего в 26 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Никиты Кучерова 44 (17+27) очка.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Причем его рекордная передача позволила Тони Сирелли набрать 200-е очко в НХЛ.
+5
0
+5
В отличном бомбардирском тонусе Никита -в 11 матчах подряд быть с очками в НХЛ не просто ,о чём и говорит его рекорд - с 2009 никто в команде не смог десятку перепрыгнуть -молодчик Никита !
0
0
0
Куч по-прежнему могуч!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий