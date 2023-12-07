Кучеров побил рекорд «Тампы» по числу игр подряд с ассистами – 11

Никита Кучеров побил рекорд «Тампы» по числу игр подряд с ассистами.

Сегодня он набрал 2 (1+1) балла в игре с «Питтсбургом» (3:1), продлив свою серию с передачами.

Форвард сделал ассист в 11-м матче подряд, установив новый рекорд «Тампы».

Предыдущий рекорд был установлен (10 игр подряд с ассистами в сезоне-2005/06) и повторен (дважды – 2006/07 и 2009/10).

Всего в 26 матчах текущего чемпионата на счету Никиты Кучерова 44 (17+27) очка.