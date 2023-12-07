Никита Кучеров: «Стараюсь играть ответственно, помогать ребятам. Когда есть шанс, я забиваю»

Никита Кучеров высказался о своей игре после матча против «Питтсбурга» (3:1).

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) балла в игре с «Пингвинс». Он продлил свою серию с передачами до 11 матчей, побив рекорд «Тампы».

Всего в 26 матчах текущего чемпионата на счету Кучерова 44 (17+27) очка.

«Я стараюсь играть ответственно в зоне и помогать ребятам.

Когда у меня есть шанс, я забиваю», – сказал нападающий « » .

Кучеров сократил отставание от лидера гонки снайперов до 1 гола. Он забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ и делит 2-е место с Райнхартом