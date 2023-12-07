Никита Кучеров: «Стараюсь играть ответственно, помогать ребятам. Когда есть шанс, я забиваю»

Теги Питтсбург Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров высказался о своей игре после матча против «Питтсбурга» (3:1).

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) балла в игре с «Пингвинс». Он продлил свою серию с передачами до 11 матчей, побив рекорд «Тампы». 

Всего в 26 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Кучерова 44 (17+27) очка.

«Я стараюсь играть ответственно в зоне и помогать ребятам.

Когда у меня есть шанс, я забиваю», – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

Кучеров сократил отставание от лидера гонки снайперов до 1 гола. Он забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ и делит 2-е место с Райнхартом

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1 комментарий
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Кучеров догнал по шайбам Маккиннона (293) . Следующие среди действующих , Перрон (300) , Джеймс Ван Римсдейк (305) , Макдевид (311) .
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