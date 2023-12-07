Хайман с хет-триком, Родригес с 2+2 и Кучеров с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Зак Хайман Эван Родригес Хоккей

Зак Хайман, Эван Родригес и Никита Кучеров – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) балла в игре с «Питтсбургом» (3:1). Он продлил свою серию с передачами до 11 матчей, побив рекорд «Тампы».

Вторая звезда – нападающий «Флориды» Эван Родригес с 4 (2+2) очками в игре против «Далласа» (5:4).

Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Зак Хайман с хет-триком в ворота «Каролины» (6:1). 

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