Фастовский допустил уход игроков из «Сибири»: «Если кто-то приходил под Немировски, то должен был понимать, что ничто не вечно под луной»
Гендиректор «Сибири» допустил, что некоторые игроки покинут команду.
Ранее новосибирский клуб объявил об увольнении Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов.
«Вполне такое возможно. Никому не гарантировано место в составе. Его нужно завоевать. Кто приходил? Как приходил? Это теперь не имеет никакого значения. У хоккеиста есть контракт – он должен его отрабатывать.
Если кто-то и приходил под кандидатуру Немировски, то должен был понимать, что ничто не вечно под луной», – сказал Кирилл Фастовский.