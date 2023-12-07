Фастовский допустил уход игроков из «Сибири»: «Если кто-то приходил под Немировски, то должен был понимать, что ничто не вечно под луной»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Дэвид Немировски КХЛ Хоккей

Гендиректор «Сибири» допустил, что некоторые игроки покинут команду.

Ранее новосибирский клуб объявил об увольнении Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов.

«Вполне такое возможно. Никому не гарантировано место в составе. Его нужно завоевать. Кто приходил? Как приходил? Это теперь не имеет никакого значения. У хоккеиста есть контракт – он должен его отрабатывать.

Если кто-то и приходил под кандидатуру Немировски, то должен был понимать, что ничто не вечно под луной», – сказал Кирилл Фастовский

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