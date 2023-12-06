Генеральный директор «Сибири» допустил, что команду возглавит Илья Воробьев.

Сегодня новосибирский клуб объявил об увольнении Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов.

«Может ли теоретически возглавить « »? Теоретически – безусловно.

Не слишком ли он дорогой тренер? А мы еще не знаем, дорогой он или нет. «Сибирь» не вела с ним переговоры», – сказал .

После 40 проведенных матчей «Сибирь» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 41 очко.