Фастовский о том, может ли Воробьев возглавить «Сибирь»: «Теоретически – безусловно. Мы еще не вели с ним переговоры»

Теги Сибирь Илья Воробьев Кирилл Фастовский КХЛ Хоккей

Генеральный директор «Сибири» допустил, что команду возглавит Илья Воробьев.

Сегодня новосибирский клуб объявил об увольнении Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов.

«Может ли Илья Воробьев теоретически возглавить «Сибирь»? Теоретически – безусловно.

Не слишком ли он дорогой тренер? А мы еще не знаем, дорогой он или нет. «Сибирь» не вела с ним переговоры», – сказал Кирилл Фастовский.

После 40 проведенных матчей «Сибирь» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 41 очко. 

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2 комментария
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не факт,что Воробьёв выберет Сибирь если и Авто на него вышло
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А я уже и забыл, что у нас такой тренер есть..
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