Фастовский о том, может ли Воробьев возглавить «Сибирь»: «Теоретически – безусловно. Мы еще не вели с ним переговоры»
Генеральный директор «Сибири» допустил, что команду возглавит Илья Воробьев.
Сегодня новосибирский клуб объявил об увольнении Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов.
«Может ли Илья Воробьев теоретически возглавить «Сибирь»? Теоретически – безусловно.
Не слишком ли он дорогой тренер? А мы еще не знаем, дорогой он или нет. «Сибирь» не вела с ним переговоры», – сказал Кирилл Фастовский.
После 40 проведенных матчей «Сибирь» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 41 очко.