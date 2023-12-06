Мильштейн о переезде в США: «Когда мы приземлились в Детройте, СССР больше не было на карте. Я эмигрировал с одним чемоданом и 17 центами»

Дэн Мильштейн поделился воспоминаниями об эмиграции из СССР в США.

– Дэн, почему мы здесь, почему мы в Анн-Арборе?

– В декабре 1991 года, перед самым развалом Советского Союза, я эмигрировал с одним чемоданом и с семнадцатью центами в Америку. Анн-Арбор был одним из немногих городов, куда принимали мигрантов.

– Ты приехал сюда вместе со своей семьей?

– Да, приехал со своими родителями и младшим братом.

– А почему твои родители решили переехать?

– Знаешь, как в фильме – «все побежали, и я побежал».

На самом деле, на протяжении многих лет у родителей была цель эмигрировать в Соединенные Штаты. Долго ждали, в 1991 году дали разрешение, и перед самым развалом Советского Союза – по моему, даже плюс-минус в день независимости – мы сели на самолет в Советском Союзе, а когда приземлились в Детройте, Советского Союза больше не было на карте. Это был декабрь 1991 года, – сказал хоккейный агент.