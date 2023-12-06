Мильштейн о переезде в США: «Когда мы приземлились в Детройте, СССР больше не было на карте. Я эмигрировал с одним чемоданом и 17 центами»

Теги НХЛ история Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн поделился воспоминаниями об эмиграции из СССР в США.

– Дэн, почему мы здесь, почему мы в Анн-Арборе?

– В декабре 1991 года, перед самым развалом Советского Союза, я эмигрировал с одним чемоданом и с семнадцатью центами в Америку. Анн-Арбор был одним из немногих городов, куда принимали мигрантов. 

– Ты приехал сюда вместе со своей семьей?

– Да, приехал со своими родителями и младшим братом. 

– А почему твои родители решили переехать?

– Знаешь, как в фильме – «все побежали, и я побежал».

На самом деле, на протяжении многих лет у родителей была цель эмигрировать в Соединенные Штаты. Долго ждали, в 1991 году дали разрешение, и перед самым развалом Советского Союза – по моему, даже плюс-минус в день независимости – мы сели на самолет в Советском Союзе, а когда приземлились в Детройте, Советского Союза больше не было на карте. Это был декабрь 1991 года, – сказал хоккейный агент. 

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7 комментариев
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Да прибрехнуть он любит всегда.. с 17 центами он эмигрировал ))
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с такой фамилией, базовые навыки выживания автоматически прокачаны)
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Бежали в Израиль, а прибежали в США.
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Хоть фамилию бы назвали, с которой он переехал, тоже была наверное, помимо 17 центов. Или прям Мильштейн ты был, Мильштейном и остался?
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П*здабол. Ему 16 лет было, жил за мамин и папин счёт.
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Ответ lightrip
Хоть фамилию бы назвали, с которой он переехал, тоже была наверное, помимо 17 центов. Или прям Мильштейн ты был, Мильштейном и остался?
Раньше он был 50центов, но эмиграция меняет людей.
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