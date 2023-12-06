Мильштейн о том, что НХЛ и UFC не «отменили» российских спортсменов: «Когда на первом месте чистый бизнес, спорт вне политики. Уверен, что Беттмэну пытались навязать мнение»
Дэн Мильштейн объяснил, почему российских спортсменов не исключают из НХЛ.
– Америка больше всего помогает Украине как страна, помощи выделяет больше всех. Но при этом ни UFC, ни НХЛ не выгнали своих бойцов. То есть, американские спортивные организации вообще никак не «отменили» спортсменов, в отличие от других стран – особенно европейских. Почему?
– Потому что НХЛ, UFC – это бизнес.
Понимаешь, есть лиги в России, Швеции, Финляндии, где определенные команды выступают с громкими лозунгами о самоокупаемости. Да никакие они не самоокупаемые! Просто есть спонсор, которому навязали эту команду. Конечно, когда есть спонсор, который забашлял тебе достаточно денег, чтобы покрыть бюджет, ты в доходах. Но возьми цены на билеты и посещаемость игр и посмотри на зарплаты и расходы.
У НХЛ и UFC, естественно, есть спонсоры, но это настоящие спонсоры. Другими словами, Coca-Cola или McDonald’s захотели дать рекламу – они дали рекламу. Не захотели – Burger King или еще кто-то даст рекламу.
Когда на первом месте стоит чистый бизнес, получается, что спорт вне политики. Но когда у тебя идут государственные деньги – естественно, тогда кто-то кому-то навязывает мнение.
Я уверен, что Гэри Беттмэну и НХЛ тоже пытались навязать мнение, но они просто послали всех к чертям, как они всегда делают. Просто у нас Гэри сказал, что у нас ребята играют за команду, а не за страну.
Здесь это чистый бизнес. Это лига, где берут лучших, потому что командам побеждать, а не думать, что про них кто-то скажет – заявил хоккейный агент.