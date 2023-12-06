Мильштейн о том, что НХЛ и UFC не «отменили» российских спортсменов: «Когда на первом месте чистый бизнес, спорт вне политики. Уверен, что Беттмэну пытались навязать мнение»

Дэн Мильштейн объяснил, почему российских спортсменов не исключают из НХЛ.

– Америка больше всего помогает Украине как страна, помощи выделяет больше всех. Но при этом ни , ни не выгнали своих бойцов. То есть, американские спортивные организации вообще никак не «отменили» спортсменов, в отличие от других стран – особенно европейских. Почему?

– Потому что НХЛ, UFC – это бизнес.

Понимаешь, есть лиги в России, Швеции, Финляндии, где определенные команды выступают с громкими лозунгами о самоокупаемости. Да никакие они не самоокупаемые! Просто есть спонсор, которому навязали эту команду. Конечно, когда есть спонсор, который забашлял тебе достаточно денег, чтобы покрыть бюджет, ты в доходах. Но возьми цены на билеты и посещаемость игр и посмотри на зарплаты и расходы.

У НХЛ и UFC, естественно, есть спонсоры, но это настоящие спонсоры. Другими словами, Coca-Cola или McDonald’s захотели дать рекламу – они дали рекламу. Не захотели – Burger King или еще кто-то даст рекламу.

Когда на первом месте стоит чистый бизнес, получается, что спорт вне политики. Но когда у тебя идут государственные деньги – естественно, тогда кто-то кому-то навязывает мнение.

Я уверен, что Гэри Беттмэну и НХЛ тоже пытались навязать мнение, но они просто послали всех к чертям, как они всегда делают. Просто у нас Гэри сказал, что у нас ребята играют за команду, а не за страну.

Здесь это чистый бизнес. Это лига, где берут лучших, потому что командам побеждать, а не думать, что про них кто-то скажет – заявил хоккейный агент.