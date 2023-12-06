Кэйн о травме бедра: «После каждого удара нога как бы отключалась на 30-45 секунд»

Теги Детройт НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн высказался о травме бедра.

1 июня 35-летний хоккеист перенес операцию на бедре. Сообщалось, что срок его восстановления составит от 4 до 6 месяцев. Кэйн еще не выходил на лед в этом сезоне. 

«Всякий раз, когда я получал удар по правой стороне бедра, сустав как бы сжимался, и это было похоже на удар кость в кость. 

Нога как бы отключалась примерно на 30 или 45 секунд. Я пытался играть так, чтобы не получать удары, но в этой лиге это невозможно», – сказал нападающий «Детройта». 

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