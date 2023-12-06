Фастовский об отставке Немировски: «Нас категорически не устраивает спортивный результат «Сибири». Необходимы оперативные меры для выхода из кризиса»

Кирилл Фастовский прокомментировал увольнение Дэвида Немировски из «Сибири».

На данный момент клуб Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.

«Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат «Сибири». Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата, каждый матч на счету.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который работает в нашем клубе второй год и хорошо знает игроков. Уверены, что этот специалист в состоянии исправить ситуацию», – сказал генеральный директор « » .

«Сибирь» уволила Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Кривокрасов стал и.о. главного тренера