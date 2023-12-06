Фастовский об отставке Немировски: «Нас категорически не устраивает спортивный результат «Сибири». Необходимы оперативные меры для выхода из кризиса»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Дэвид Немировски Сергей Кривокрасов КХЛ Хоккей

Кирилл Фастовский прокомментировал увольнение Дэвида Немировски из «Сибири».

На данный момент клуб Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.

«Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат «Сибири». Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата, каждый матч на счету.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который работает в нашем клубе второй год и хорошо знает игроков. Уверены, что этот специалист в состоянии исправить ситуацию», – сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

«Сибирь» уволила Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Кривокрасов стал и.о. главного тренера

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5 комментариев
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сам бы лучше застрелился)))
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Сам вцепился булками в кресло, давно этому профнепригодному на выход пора.
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Насти с себя Фастовский, без тебя ещё лучше заиграем.
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Наконец-то дождались!
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Фастовский меняет гт, как перчатки. Видимо не в них дело...
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