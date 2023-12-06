Кирилл Фастовский: «Сибири» надо наладить игровую дисциплину. Это было основной проблемой в последних матчах. Без этого мы вообще никуда не сдвинемся»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Дэвид Немировски Сергей Кривокрасов КХЛ Матч ТВ Владимир Михалев Хоккей

Кирилл Фастовский высказался об увольнении Дэвида Немировски из «Сибири».

– Увольнение Дэвида Немировски напрашивалось – стабильность у «Сибири» так и не была достигнута.

– Именно так, конечно. Ему не удалось реализовать то, на что мы рассчитывали. Оно просто не получилось. Дэвид понимал, что нужно сделать – и знал, как. Но не сложилось. Что ж, это бывает.

Я не вижу в этом особой трагедии. В любой профессии человек может не справиться. Тем более в такой сложной, как тренерство. У нас с Немировски остались великолепные отношения. Тут нет никаких конфликтов и стенаний. Дэвид воспринял информацию об увольнении очень спокойно.

– Что нужно менять «Сибири» в игре в первую очередь?

– Прежде всего, «Сибири» надо наладить игровую дисциплину. Без этого мы вообще никуда не сдвинемся. Собственно, это и было основной проблемой в последних матчах.

– Но у вас очень хорошая молодежь. Тот же Владимир Михалев – прекрасный парень.

– Нет-нет, это направление ни в коем случае не будет меняться. С этими ребятами надо плотнее работать, их надо учить. Они многие вещи пока не умеют. Но тут должно быть больше индивидуальной работы, чем командной. И тогда эти парни будут расти.

Тут дело не только в Михалеве. У нас в отсутствие Мерфи самая молодая оборона в КХЛ. Даже просто по набору защитников. Это очень перспективные интересные ребята, наш задел для клуба на много лет. Но их нужно развивать отдельно, что тоже будет вменено в обязанности новому тренерскому штабу.

– Правда, что контракт с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Кривокрасовым вы готовы продлить уже и на следующий сезон?

– Пока он исполняющий обязанности. Дальше посмотрим.

– Борьба за плей-офф вступает в решающую стадию, и «Сибирь» пока держится в восьмерке.

– Но наше положение очень шаткое. Его нужно улучшать. Это тоже задача для тренеров.

– Вам очень везет, что так валится «Амур» при большом бюджете, что не угадал с легионерами «Адмирал», что не пошло у «Барыса», что опять буксует «Нефтехимик».

– Что значит «везет»? Везет тому, кто везет. Но мы понимаем, что соседи по таблице нам дают шансы. Ими надо уметь пользоваться.

– Какой план у «Сибири» на декабрьское окно?

– Мы разделим состав на несколько групп – по возрасту и по количеству игрового времени. Те, кому надо передохнуть, получат разгрузку. А дальше – работать и работать.

– При такой арене и такой фан-базе «Сибирь» должна быть в плей-офф.

– Конечно! Кто бы спорил? Я поддерживаю это двумя руками, – сказал генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

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1 комментарий
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Ехал в пробке, увидел новость: Девид - уволен! Вот это думаю поперло! фиг с ним что пробка 11 баллов!!!) Блин, а фастовский то остался... И фразы какие говорит... Мдааа, сново настроение упало, Сибирь мимо ПО, команду собрать тяжело... Да ещё эти пробки 11 баллов!!!!
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