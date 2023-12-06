Кирилл Фастовский: «Сибири» надо наладить игровую дисциплину. Это было основной проблемой в последних матчах. Без этого мы вообще никуда не сдвинемся»

Кирилл Фастовский высказался об увольнении Дэвида Немировски из «Сибири».

– Увольнение Дэвида Немировски напрашивалось – стабильность у «Сибири» так и не была достигнута.

– Именно так, конечно. Ему не удалось реализовать то, на что мы рассчитывали. Оно просто не получилось. Дэвид понимал, что нужно сделать – и знал, как. Но не сложилось. Что ж, это бывает.

Я не вижу в этом особой трагедии. В любой профессии человек может не справиться. Тем более в такой сложной, как тренерство. У нас с Немировски остались великолепные отношения. Тут нет никаких конфликтов и стенаний. Дэвид воспринял информацию об увольнении очень спокойно.

– Что нужно менять «Сибири» в игре в первую очередь?

– Прежде всего, «Сибири» надо наладить игровую дисциплину. Без этого мы вообще никуда не сдвинемся. Собственно, это и было основной проблемой в последних матчах.

– Но у вас очень хорошая молодежь. Тот же – прекрасный парень.

– Нет-нет, это направление ни в коем случае не будет меняться. С этими ребятами надо плотнее работать, их надо учить. Они многие вещи пока не умеют. Но тут должно быть больше индивидуальной работы, чем командной. И тогда эти парни будут расти.

Тут дело не только в Михалеве. У нас в отсутствие Мерфи самая молодая оборона в . Даже просто по набору защитников. Это очень перспективные интересные ребята, наш задел для клуба на много лет. Но их нужно развивать отдельно, что тоже будет вменено в обязанности новому тренерскому штабу.

– Правда, что контракт с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Кривокрасовым вы готовы продлить уже и на следующий сезон?

– Пока он исполняющий обязанности. Дальше посмотрим.

– Борьба за плей-офф вступает в решающую стадию, и «Сибирь» пока держится в восьмерке.

– Но наше положение очень шаткое. Его нужно улучшать. Это тоже задача для тренеров.

– Вам очень везет, что так валится «Амур» при большом бюджете, что не угадал с легионерами «Адмирал», что не пошло у «Барыса», что опять буксует «Нефтехимик».

– Что значит «везет»? Везет тому, кто везет. Но мы понимаем, что соседи по таблице нам дают шансы. Ими надо уметь пользоваться.

– Какой план у «Сибири» на декабрьское окно?

– Мы разделим состав на несколько групп – по возрасту и по количеству игрового времени. Те, кому надо передохнуть, получат разгрузку. А дальше – работать и работать.

– При такой арене и такой фан-базе «Сибирь» должна быть в плей-офф.

– Конечно! Кто бы спорил? Я поддерживаю это двумя руками, – сказал генеральный директор « » .