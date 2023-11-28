Бабаев о будущем Прохоркина в «Сибири»: «Он человек с мнением, не всегда может промолчать, действуя себе во вред. Будем смотреть по ситуации»

Агент Шуми Бабаев высказался о будущем Николая Прохоркина в «Сибири».

– «Сибирь» еще не обращалась к вам по поводу продления вашего главного клиента в команде ?

– Николай очень хорошо чувствует себя в этой команде, ему комфортно. Но он парень со специфическим опытом. Ему нужно до конца сезона поймать свою игру, показать, насколько он необходим « ».

Он человек со своим мнением, а оно не всегда всем нравится. Он часто его высказывает, не всегда может промолчать, действуя себе во вред. Поэтому будем смотреть по ситуации.

Но я очень доволен тем, как его использует главный тренер и как он играет. Смотрю каждую игру «Сибири» и вижу, что Николай – лидер. У него и физическое состояние сейчас очень хорошее. Мы все видим, как он борется за шайбу и помогает создавать атаки.

В данной ситуации очень рад, что мы договорились с Фастовским, и он оказался в Новосибирске. Посмотрим, что будет дальше. До дедлайна еще есть время. Никогда не знаешь, где завтра окажется игрок. Может быть, руководство что-то не устроит и его обменяют, – сказал агент .