Бабаев о будущем Прохоркина в «Сибири»: «Он человек с мнением, не всегда может промолчать, действуя себе во вред. Будем смотреть по ситуации»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Дэвид Немировски Шуми Бабаев КХЛ Николай Прохоркин Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Шуми Бабаев высказался о будущем Николая Прохоркина в «Сибири».

– «Сибирь» еще не обращалась к вам по поводу продления вашего главного клиента в команде Николая Прохоркина?

– Николай очень хорошо чувствует себя в этой команде, ему комфортно. Но он парень со специфическим опытом. Ему нужно до конца сезона поймать свою игру, показать, насколько он необходим «Сибири».

Он человек со своим мнением, а оно не всегда всем нравится. Он часто его высказывает, не всегда может промолчать, действуя себе во вред. Поэтому будем смотреть по ситуации.

Но я очень доволен тем, как его использует главный тренер и как он играет. Смотрю каждую игру «Сибири» и вижу, что Николай – лидер. У него и физическое состояние сейчас очень хорошее. Мы все видим, как он борется за шайбу и помогает создавать атаки.

В данной ситуации очень рад, что мы договорились с Фастовским, и он оказался в Новосибирске. Посмотрим, что будет дальше. До дедлайна еще есть время. Никогда не знаешь, где завтра окажется игрок. Может быть, руководство что-то не устроит и его обменяют, – сказал агент Шуми Бабаев.

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4 комментария

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ЧакЧак
слабоват...да и сама Сибирь слабенькая
+8
-1
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Sever12
Нравится как его использует главный тренер....да он его никак не использует, свою скил коля использует чтобы отбирать, копошится, обыгрывать на коробке, возить по бортам, много владеть шайбой, работы он делает много, видно что руки и голова есть, только толку ноль, с броском у него пока вообще всё плохо, а отдавать умные передачи ему некому, Немировски может и хочет ставить атакующий комбинационный хоккей, но видимо нет исполнителей или он скорее всего ставиш шляпу а не хоккей, всетаки по мастерству тоже торпедо не чуть не лучше, только наша Сибирь играет в беготню и набросы, мы прямыми бросками после розыгрыша или сходу не забиваем почти голов, все шайбы либо доедают на пятаке или рикошеты, нелепости одни заходят, моё мнение Колю даже на половину не используют а грызть и возить можно и за 30 найти игрока.
+6
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srs
Специфический выбор Сибири
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Серёжа Новиков
Депрессивный Прохоркин.
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